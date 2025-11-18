ŽŪM: pigs ūkinių gyvūnų gaišenų naikinimas

Už ūkinių gyvūnų gaišenų pašalinimą, t.y. surinkimą iš ūkio ir jų transportavimą į įmonę, tvarkančią ūkinių gyvūnų gaišenas, nustatytas 253 Eur/t dydis, o už ūkinių gyvūnų gaišenų naikinimą (perdirbimą ar sudeginimą) – 230 Eur/ t (100 proc.) ir 172,5 Eur/t (75 proc.) dydžiai.
100 proc. valstybės pagalba teikiama laikytojui natūra už ūkinio gyvūno gaišenos pašalinimą ir 75 proc. ar 100 proc. – už ūkio gyvūno gaišenos sunaikinimą.
Už ūkinio gyvūno gaišenos sunaikinimą 100 proc. valstybės pagalba teikiama, kai yra privalomas ir atliekamas spongiforminės encefgalopatijos tyrimas (USE tyrimas), o kitais atvejais laikytojui būtina sumokėti 25 proc. sunaikinimo kainos už gaišenos svorį (tonažą) ŠGP tvarkymo įmonei. Palyginti su šiuo metu galiojančiu 235 Eur/ t (100 proc.) gaišenų naikinimo dydžiu, nuo gruodžio 1 d. jis sumažės 5 Eur/t, o 176, 25 Eur/t (75 proc.) – sumažės 3,75 Eur/t. Taigi, laikytojams – gaišenų turėtojams – paslauga pigs.
Dėl ūkinio gyvūno gaišenos šalinimo įkainio. Nors jis padidėjo nuo 214 Eur/t iki 253 Eur/t, t. y. 39 Eur/t, laikytojai to nepajaus, nes gaišenų šalinimas yra 100 proc. finansuojamas iš valstybės biudžeto lėšų.
Valstybės pagalba teikiama tik labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms.
Su ministro įsakymu galite susipažinti čia.
