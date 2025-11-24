VerslasAgronaujienos

Pieno kaina Lietuvoje šiemet šoktelėjo beveik 24 proc.

2025 m. lapkričio 24 d. 13:22
Per dešimt šių metų mėnesių vidutinė superkamo natūralaus pieno kaina Lietuvoje išaugo 23,8 proc. – iki 513,15 euro už toną, pirmadienį pranešė Žemės ūkio duomenų centras.
Spalį pieno supirkimo kaina, palyginti su rugsėju, sumažėjo 1,67 proc. ir siekė 492,41 euro už toną.
Stambiems pieno ūkiams, parduodantiems daugiau kaip 40 tonų pieno per mėnesį, spalį už žalio natūralaus riebumo pieną mokėta 528,91 euro už toną, arba 2,47 proc. mažiau nei rugsėjį. Iš stambių ūkių gauta apie 65 proc. viso Lietuvoje iš ūkių patiekto žalio natūralaus riebumo pieno kiekio.
Europos Komisijos duomenimis, aptariamu laikotarpiu vidutinė pieno supirkimo kaina Europos Sąjungoje siekė 532 eurus už toną – 12,5 proc. daugiau nei pernai.
Vidutinė Bendrijos ūkininkų gaunama pieno kaina šiemet yra 25 proc. didesnė nei pastarųjų 5 metų vidurkis. 
Didžiausi pieno kainų augimai šįmet fiksuoti Lietuvoje, Latvijoje, Čekijoje, Švedijoje ir Estijoje. 
