Po sėjomainos reikalavimų – pagalba ūkininkams: štai, ką sukūrė

Kad ūkininkams būtų paprasčiau planuoti sėjomainą ir rūpintis derliaus kokybe, VĮ Žemės ūkio duomenų centras sukūrė naują žemėlapio sluoksnį. Jis leidžia matyti, kuriuose laukuose trejus metus iš eilės augo tas pats augalas.
Šis erdvinių duomenų sluoksnis ypač aktualus, nuo 2024 m. įsigaliojus reikalavimui užtikrinti minimalią augalų kaitą (GAAB 7 standartas): ketvirtaisiais metais plotai, kuriuose pasėliai nebuvo keisti trejus metus, turi būti skirti kitai kultūrai auginti.
Naujasis sluoksnis padės ūkininkams tiksliau suplanuoti 2026 m. pavasario sėją ir iš anksto įvertinti, kuriuose laukuose negalima vėl sėti tos pačios kultūros.
Interaktyvus žemėlapis „GAAB ir VR“ papildytas sluoksniu „3 m. auginti tie patys pasėliai“, kuriame visi tokie laukai aiškiai pažymėti.
Kaip sužinoti, kuriuose laukuose tas pats pasėlis augo trejus metus?
ŽŪDC svetainėje https://zudc.lt/ skiltyje „Žemėlapiai“ pasirinkite „GAAB ir VR“;
priartinkite norimą vietovę arba paieškoje įveskite kontrolinio žemės sklypo numerį ar vietovės pavadinimą;
laukai, kuriuose trejus metus iš eilės augo ta pati kultūra, bus pažymėti juodomis įstrižomis linijomis;
paspaudus lauke matysite trijų metų pasėlio kodą.
Ši priemonė padės laikytis 7-ojo GAAB sėjomainos standarto (Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų) standarto „Sėjomaina ariamojoje žemėje, išskyrus vandenyje auginamus pasėlius“ reikalavimų), taikomo deklaruojantiems ariamosios žemės plotus.
Jo esmė – užtikrinti augalų kaitą: jei lauke trys metus iš eilės augo ta pati kultūra, ketvirtais metais turi būti auginama kita. Reikalavimas netaikomas pievoms, ganykloms, žoliniams azotą kaupiantiems augalams, daugiamečiams sodiniams, pūdymams ir uždaro grunto daržovėms.
Kilus klausimų, kaip naudotis nauju erdvinių duomenų sluoksniu, prašome kreiptis į VĮ Žemės ūkio duomenų centrą tel. (0 5) 266 0620 arba el. pašto adresu pagalba@zudc.lt.