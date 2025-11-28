VerslasAgronaujienos

Dauguma sektoriaus atstovų nemato poreikio naujam Pieno įstatymui

2025 m. lapkričio 28 d. 15:24
Didžioji dalis pieno rinkos dalyvių nemato poreikio vadinamajam Pieno įstatymui. Tai paaiškėjo po Žemės ūkio ministerijoje (ŽŪM) surengtų viešųjų konsultacijų, kuriose dalyvavo pieno gamintojai, perdirbėjai, asociacijų ir valstybės institucijų atstovai.
ŽŪM apklausos duomenimis, tik apie 10 proc. respondentų mano, kad toks įstatymas reikalingas, o 90 proc. teigia nematantys poreikio naujam teisiniam reguliavimui.
Dalies apklaustųjų teigimu, tam tikros reguliacinės nuostatos galėtų būti įtrauktos į kitus teisės aktus.
Respondentai akcentavo, kad svarbiausia skaidresni sutartiniai santykiai, pieno gamintojų derybinių galių stiprinimas ir aiškesnės kainodaros taisyklės, o papildomas įstatymas nėra laikomas tinkamiausia priemone.
Viešoji konsultacija apklausos būdu vyko rugpjūčio–spalio mėnesiais.
