Dauguma sektoriaus atstovų nemato poreikio naujam Pieno įstatymui

ŽŪM apklausos duomenimis, tik apie 10 proc. respondentų mano, kad toks įstatymas reikalingas, o 90 proc. teigia nematantys poreikio naujam teisiniam reguliavimui.
Dalies apklaustųjų teigimu, tam tikros reguliacinės nuostatos galėtų būti įtrauktos į kitus teisės aktus.
Respondentai akcentavo, kad svarbiausia skaidresni sutartiniai santykiai, pieno gamintojų derybinių galių stiprinimas ir aiškesnės kainodaros taisyklės, o papildomas įstatymas nėra laikomas tinkamiausia priemone.
Viešoji konsultacija apklausos būdu vyko rugpjūčio–spalio mėnesiais.
