Marijampolės rajone – paukščių gripo židinys dideliame kalakutų ūkyje

Šeštadienį, Marijampolės savivaldybėje įvykusiame Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdyje nuspręsta, kad seniūnijos lygmeniu bus skeliama ekstremali situacija, rašoma Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos pranešime žiniasklaidai.
Pirminiais duomenimis, lapkričio 28 d., pastebėtas staigus kalakutų gaišimas vienoje iš 6 paukštidžių. Ūkiui informavus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) Alytaus apygardos priežiūros skyriaus specialistus, nedelsiant paimti gaišusių paukščių mėginiai, kurie patvirtino paukščių gripo virusą ūkyje.
Aplink užkrėstą ūkį nustatytos apsaugos ir priežiūros zonos: 10 km spinduliu aplink ūkį gyvų paukščių ir jų produkcijos judėjimas į ir iš nustatytų zonų be atskiro VMVT Alytaus apygardos leidimo yra uždraustas. Ribojimai nustatytose zonose bus taikomi mažiausiai 30 d. po atliktos pirminės dezinfekcijos.
Ūkiui nurodyta saugiai nugaišinti likusius gyvus paukščius ir sunaikinti visas gaišenas, pakratus bei pašarus ir dezinfekuoti visą teritoriją bei paukštides. Siekiant užkirsti kelią ligos plitimui, šiuo metu vykdomas produkcijos atsekamumas.
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) Marijampolės departamentas imsis prevencinių priemonių – identifikuos asmenis, turėjusius sąlytį su infekuotais paukščiais, jų išskyromis ar aplinka. Jiems bus suteikta informacija apie sveikatos būklės stebėjimą, simptomus ir pateiktos rekomendacijos. Šiuo metu rizika visuomenei vertinama kaip žema. Lietuvoje iki šiol nėra nustatyta žmogaus užsikrėtimo paukščių gripu atvejų. Daugiau informacijos rasite: Paukščių gripas – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos.
VMVT ir toliau vykdys laukinių ir naminių paukščių stebėseną. Paukščių laikytojai raginami pastebėjus paukščių sveikatos pakitimus kuo skubiau pranešti privačiam veterinarijos gydytojui ar VMVT – užpildžius anketą arba paskambinus telefonais: 1879 ir +370 5 242 0108.
kalakutaiMarijampolės savivaldybėLiudvinavas
