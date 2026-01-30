VMVT pričiupo įmonę, be jų leidimo platinusią žemės ūkio produktą iš Rusijos

VMVT tyrimo metu nustatyta, kad UAB „Kremela“, būdama atsakinga už įvežamus į ES teritoriją negyvūninius pašarus (cukrinių runkelių melasą iš Rusijos Federacijos) per kitų ES valstybių narių pasienio kontrolės punktus, teisės aktų nustatyta tvarka neinformavo VMVT apie įvežamą į ES negyvūninio pašaro siuntą.
„Veiklos vykdytojas nesilaikė teisės aktų nustatytų reikalavimų ir nesikreipė į VMVT dėl siuntos kontrolės kaip numato 2012 m. vasario 1 d. LR Žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-67 „Dėl Valstybinės pašarų priežiūros taisyklių patvirtinimo“ 68 punktas – „Kiekviena į Lietuvos Respubliką importuojama negyvūninio pašaro siunta, kuri buvo įvežta į ES teritoriją per kitų ES valstybių narių pasienio kontrolės punktus, Lietuvos Respublikoje turi būti pateikta pasienio veterinariniam tikrinimui. <...>“, – nurodo VMVT.
Pasak Tarnybos, įmonė „Kremela“ minėtą produktą realizavo rinkoje neturėdama VMVT leidimo, suteikiančio tokią teisę, parduodama Lietuvoje cukrinių runkelių melasą (negyvūninių pašarų siuntą), kuri buvo įvežta į ES teritoriją per kitų ES (Latvijos Respublikos) valstybių narių pasienio kontrolės punktus.
„VMVT sprendimu produkto realizacija uždrausta. Tyrimas tęsiamas“, – patikina kontroliuojanti tarnyba.
melasaūkisžemės ūkis
