Prieš patikras – NMA patarimai ūkininkams: ką daryti, kad išvengtumėte pažeidimų

2026 m. vasario 3 d. 17:15
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) nuo vasario 17 d. pradeda ūkininkų, kurie siekia gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklą „Ražienų laukai per žiemą“, patikras ir, siekdama padėti paramos gavėjams išvengti pažeidimų, primena įsipareigojimus, pranešime nurodo NMA.
NMA specialistai nuo vasario 17 d. tikrins, kaip ūkininkai laikosi įsipareigojimų pagal KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklą „Ražienų laukai per žiemą“.
Ūkininkai, vykdantys veiklą „Ražienų laukai per žiemą“, įsipareigoja:
  • nupjovę javus, neaparti laukų iki kovo 1 d.;
  • iki ražienų aparimo nenaudoti įsipareigotame plote augalų apsaugos produktų, organinių ir mineralinių trąšų bei srutų po derliaus nuėmimo;
  • nekalkinti ir neskusti ražienų;
  • nuėmus derlių, sutvarkyti įsipareigotame išlaikyti plote šiaudus, surišti juos į ryšulius (ritinius) ir išvežti iš lauko arba susmulkinti bei paskleisti juos dirvos paviršiuje;
  • ražienų laukuose sužėlusių augalų šienavimas ar smulkinimas yra draudžiamas
