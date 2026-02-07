NŽT pernai pradėjo 53 tyrimus dėl matininkų ir geodezininkų darbo: iš jų 3 – perduoti teisėsaugai

Tarnybos teigimu, daugiau nei pusė pradėtų tyrimų buvo išspręsti operatyviai – pažeidimus pripažinę asmenys klaidas ištaisė, todėl sankcijos nebuvo taikytos.
Visgi, trys atvejai – dėl dokumentų klastojimo – buvo perduoti teisėsaugai. Vienu atveju teismas pripažino matininką kaltu, kiti du ikiteisminiai tyrimai dar tebevyksta.
Tarnybos teigimu, daugiausia pažeidimų fiksuojama ženklinant žemės sklypus, kuomet į procesą neįtraukiami visi privalomi asmenys, nesilaikant teisės aktuose numatytų terminų bei nustatant statinių kadastro duomenis.
geodezijamatininkaiNacionalinė žemės tarnyba (NŽT)
Rodyti daugiau žymių