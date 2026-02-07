VerslasAgronaujienos

NŽT pernai pradėjo 53 tyrimus dėl matininkų ir geodezininkų darbo: iš jų 3 – perduoti teisėsaugai

2026 m. vasario 7 d. 14:05
2025 metais Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) gavo 68 skundus dėl matininkų, geodezininkų ir žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų darbo. Iš jų 53 atvejais buvo pradėti tyrimai dėl galimų teisės aktų pažeidimų.
Tarnybos teigimu, daugiau nei pusė pradėtų tyrimų buvo išspręsti operatyviai – pažeidimus pripažinę asmenys klaidas ištaisė, todėl sankcijos nebuvo taikytos.
Visgi, trys atvejai – dėl dokumentų klastojimo – buvo perduoti teisėsaugai. Vienu atveju teismas pripažino matininką kaltu, kiti du ikiteisminiai tyrimai dar tebevyksta.
Tarnybos teigimu, daugiausia pažeidimų fiksuojama ženklinant žemės sklypus, kuomet į procesą neįtraukiami visi privalomi asmenys, nesilaikant teisės aktuose numatytų terminų bei nustatant statinių kadastro duomenis.
