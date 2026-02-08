Ūkininkai siekia išsipirkti valstybinę žemę: pateiktų prašymų skaičiai – neįtikėtini

Visi pateikti prašymai šiuo metu yra vertinami tikrinant jų atitiktį nustatytiems žemės pardavimo kriterijams, pranešė NŽT.
Numatyta, kad 80 proc. pajamų, gautų už parduotą valstybinę žemę, bus skiriama Valstybės gynybos fondui.
Tarnyba pažymi, kad valstybinę žemės ūkio paskirties žemę galima įsigyti neurbanizuotose teritorijose, tinkamose žemės ūkio veiklai vykdyti. Vieno sklypo plotas negali viršyti 3 hektarų, o vienam fiziniam ar juridiniam asmeniui iš valstybės įsigytos žemės bendras plotas negali būti didesnis nei 21 hektaras. Skaičiuojant kartu su susijusių asmenų žemės ūkio paskirties žeme, limitas siekia 500 hektarų.
Žemę gali įsigyti asmenys, kurie ne trumpiau kaip trejus metus yra įregistravę ūkininko ūkį arba turi profesinį pasirengimą ūkininkauti ir per pastaruosius trejus metus deklaravo pajamas iš žemės ūkio veiklos.
Tuo metu juridiniai asmenys turi būti žemės ūkio produkcijos gamintojai, kurių pajamos iš prekinės žemės ūkio produkcijos sudaro daugiau kaip 50 proc. visų gaunamų pajamų per pastaruosius trejus metus.
ūkininkaiValstybinė žemėpirkimas
Rodyti daugiau žymių