VerslasAgronaujienos

Smulkūs ir vidutiniai ūkiai gaus papildomą finansavimą: skelbia, kiek jiems nubyrės papildomų milijonų

2026 m. vasario 10 d. 16:31
Siekdama paremti daugiau smulkių ir vidutinių ūkių, Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) skyrė papildomą finansavimą jau pateiktoms paramos paraiškoms.
Daugiau nuotraukų (3)
Labai smulkiems ūkiams skirta papildomai 6,2 mln. eurų, taip finansuojant visas reikalavimus atitinkančias 154 paraiškas.
Tuo metu smulkiems ir vidutiniams ūkiams papildomai skirta 4,24 mln. eurų. Anot ministerijos, bus finansuojamos tiek supaprastinta, tiek nesupaprastinta tvarka pateiktos paraiškos.
Taip pat papildomai finansuojamos paraiškos pagal priemonę „Investicijos į žemės ūkio valdas“. Trūkstami 9,84 mln. eurų bus skirti pieninės ir mėsinės galvijininkinystės sektoriams, taip pat kiaulininkystės ir paukštininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės, gėlininkystės ir vaistažolininkystės sektorių ūkininkams.
Skyrus papildomą finansavimą, paramos paraiškų vertinimo terminas pratęstas iki kovo 19 dienos.
Paramažemės ūkisagroverslas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.