Smulkūs ir vidutiniai ūkiai gaus papildomą finansavimą: skelbia, kiek jiems nubyrės papildomų milijonų

Labai smulkiems ūkiams skirta papildomai 6,2 mln. eurų, taip finansuojant visas reikalavimus atitinkančias 154 paraiškas.
Tuo metu smulkiems ir vidutiniams ūkiams papildomai skirta 4,24 mln. eurų. Anot ministerijos, bus finansuojamos tiek supaprastinta, tiek nesupaprastinta tvarka pateiktos paraiškos.
Taip pat papildomai finansuojamos paraiškos pagal priemonę „Investicijos į žemės ūkio valdas“. Trūkstami 9,84 mln. eurų bus skirti pieninės ir mėsinės galvijininkinystės sektoriams, taip pat kiaulininkystės ir paukštininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės, gėlininkystės ir vaistažolininkystės sektorių ūkininkams.
Skyrus papildomą finansavimą, paramos paraiškų vertinimo terminas pratęstas iki kovo 19 dienos.
Paramažemės ūkisagroverslas
Rodyti daugiau žymių