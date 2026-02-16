P. Šiaučiūno ūkyje – skaudi nelaimė: įgriuvo tvarto stogas, medikų pagalbos prireikė ir pačiam vyrui

„Gal kas gali padėti, esu šiek tiek paralyžiuotomis kojomis. Reikia nukasti sniegą nuo tvarto stogo, kad avių visiškai neprispaustų. Jei turit laiko, atvažiuokit pagelbėti“, – tokiu prašymu speiguotą sekmadienį į savo sekėjus kreipėsi ūkininkas Petras Šiaučiūnas.
Vyras pagalbos prašė norėdamas išgelbėti sniego svorio neatlaikantį tvartą ir jame esančias avis.
Nors pagalbos prašymas buvo išgirstas ir susitelkę žmonės atvyko padėti su technika nuo stogo nukasti sniego, tvarto išgelbėti nespėjo.
„Nebespėjom“, – pranešė ūkininkas ir pasidalino sugriuvusio tvarto vaizdais.
„Tokių dalykų nesuplanuosi ir jiems nėra tinkamo laiko.... Tvartą senai reikėjo griauti ir naują statyti bet avys per 10 metų tiek pinigų nesugeneruos, kad galėčiau pasiimti paskolą naujo statybai.
Tentinio angaro kultūros paveldo kieme nestatysiu! Todėl vis ramstau ir lopau, kad dar bent metus atstovėtų.
Jei heiteriai būtų normalūs ir būtų pasakę, kad tiek sniego bus, būčiau parėmęs papildomų pagalių!
Penktadienį dirbant prie avių paralyžiavo kojas (ne pirmas kartas, nes turiu stuburo defektų). Šiek tiek laiko užtruks, bet dviratį mint ir ralyje važiuoti galėsiu.
Vakar naktį stipriai snigo, tad šiandien ryte pradėjo traškėti stogas ir įgriuvo dalis perdangos. Atvažiavo pagalba ir bandė nukasti sniegą, bet bekasant įgriuvo 1/3 tvarto stogo. Avys buvo viduje, nors galėjo išeiti į lauką, nes avys toks sutvėrimas, net ir į degantį tvartą bėgs atgal, nemąsto, kaip ir heiteriai.
Ačiū, kas padėjote sutvarkyti nuolaužas ir išgelbėti likusią dalį tvarto, visos avys gyvos ir sveikos. Bandant paremti likusią perdangos dalį nepavyko komandinis darbas, kuris paliks prisiminimą apie šią istoriją, vienas trumpesnis pirštas (sutraiškė piršto galą).
Šia žiemą, tikiuosi, avys pragyvens susispaudusios šonais tame plote, kuris liko sveikas. Gal pavasaris greit ateis... Sulaukiau pasiūlymų padėti finansiškai bet. Šia minutę manau, kad naujo tvarto nepastatysim net ir su finansine pagalba. O ir žinant, kiek kainuotų naujas tvartas ir kiek avys generuoja pinigų, būtų dar viena našta, kuri vilksis dešimtmetį iš paskos.
Žinoma, jei būtų taip, kad porą metų gamta pagailėtų, ligos aplenktų, grūdai užderėtų ir kainos būtų.... Tada taip, verta. Jau nuo rudens dėlioju mintyse parduot pusę žemės, atiduot skolas ir kažką kitaip bandyt.
Žemės ūkis yra pašaukimas, bet ūkininkai, užbaigę tai, sako, nebegrįžtų atgal. Aišku, čia gal su visais darbais taip, nežinau, nedaug darbų teko turėti per gyvenimą, tad kažkaip manau, kad šitas yra labai garbingas ir svarbus visiems.
Ačiū visiem už pagalbą, tiek fizinę tiek moralinę, vis tiek ateis pavasaris ir jis bus nuostabus. Niekada nenustokime tikėti. Jai manote kad dar neturėčiau pasiduoti, čia mano sąskaita paramai“, – savo socialinio tinklo paskyroje pagalbos prašymu dalinosi ūkininkas.
ūkininkastvartassniego lavina
