Po skandalu pasibaigusių V. Juknos mokymų – skubi žinia iš Žemės ūkio ministerijos

2026 m. gegužės 19 d. 12:31
Pakeistas paramos paraiškų pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencines priemones priėmimo 2026 metais tvarkaraštis. Atšauktas kvietimas teikti paraiškas paramai gauti pagal intervencinę priemonę „Mokymai ir įgūdžių įgijimas“, skelbia Žemės ūkio ministerija.
2026 m. paraiškų rinkimas buvo numatytas nuo rugpjūčio 3 d. iki rugsėjo 30 d.
Toks sprendimas priimtas atsižvelgus į informaciją apie galimai fiktyviai vykdomus mokymus pagal šią intervencinę priemonę.
Siekdama užtikrinti skaidrų ir efektyvų priemonės įgyvendinimą, Žemės ūkio ministerija kreipėsi į Nacionalinę mokėjimo agentūrą dėl informacijos apie šiuo metu vykdomus mokymus.
Įvertinus gautą informaciją, intervencinės priemonės efektyvumą bei kontrolės efektyvumą, bus priimti sprendimai dėl tolesnio šios priemonės įgyvendinimo, užtikrinant, kad ateityje būtų laikomasi aukščiausių skaidrumo ir atsakomybės standartų.
žemės ūkisagroverslasVigilijus Jukna
