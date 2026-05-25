Darbo inspekcija įspėja ūkininkus – patikrinimų geriau nelaukite: gresia tūkstantinės baudos

Žemės ūkio sektoriuje kasmet fiksuojami atvejai, kai žmonės dirba nesudarius darbo sutarčių, o paslaugos teikiamos neturint galiojančių žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitų arba nesilaikant jų naudojimo tvarkos. Tokie pažeidimai dažniausiai išryškėja aktyviausiu sezoninių darbų laikotarpiu.
„Prasidėjus intensyviems žemės ūkio darbams, itin svarbu, kad veikla būtų organizuojama teisėtai nuo pat pradžių. Kai tarp šalių susiklosto darbo santykiai, turi būti sudaromos darbo sutartys ir tinkamai deklaruojamas įdarbinimas. Tiesa, trumpalaikėms ar sezoninėms paslaugoms gali būti naudojami žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitai, tačiau būtina laikytis visų jų naudojimo sąlygų“, – pabrėžia Edgaras Lisica, Neteisėtos veiklos priežiūros skyriaus patarėjas.
VDI duomenys rodo, kad pažeidimų žemės ūkyje vis dar nustatoma nemažai. 2025 m. žemės ūkio sektoriuje buvo atlikti 122 patikrinimai nelegalaus darbo srityje. Jų metu nustatyti 58 asmenys, dirbę nelegaliai, vykdę nedeklaruotą darbą arba įdarbinti pažeidžiant užsieniečių įdarbinimo tvarką. Iš jų 46 asmenys dirbo nelegaliai.
Šių metų tendencijos rodo, kad problema išlieka aktuali. Vien per 2026 m. pirmąjį ketvirtį žemės ūkio sektoriuje jau atlikti 25 nelegalaus darbo patikrinimai, kurių metu nustatyta 11 asmenų, dirbusių nelegaliai, vykdžiusių nedeklaruotą darbą arba įdarbintų nesilaikant užsieniečių įdarbinimo reikalavimų.
Pasak VDI, praktikoje dažnai nustatoma, kad fiziniai asmenys žemės ūkio paslaugas teikia neturėdami antrojo žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvito egzemplioriaus, kvitai užpildomi netinkamai, nesilaikoma jų išrašymo tvarkos arba naudojami pasibaigus jų galiojimo terminui. Taip pat fiksuojama atvejų, kai darbuotojai dirba be darbo sutarčių.
VDI primena, kad jeigu tarp šalių egzistuoja darbo santykių požymiai, turi būti sudaroma darbo sutartis ir apie darbuotojo įdarbinimą teisės aktų nustatyta tvarka pranešama „Sodrai“. Trumpalaikėms ar sezoninėms paslaugoms žemės ūkyje gali būti naudojami žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitai, jei laikomasi įstatymuose nustatytų sąlygų.
Už žemės ūkio paslaugų teikimą neturint galiojančio žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvito numatytos baudos nuo 390 iki 1 100 eurų. Nelegalaus darbo atvejais taikomos reikšmingai didesnės sankcijos. Kai darbas vykdomas nesudarius darbo sutarties ar nepranešus „Sodrai“ apie įdarbinimą nustatyta tvarka, fiziniam asmeniui darbdaviui gali būti skiriama nuo 2 iki 5 tūkst. eurų bauda.
Juridinio asmens vadovui ar kitam atsakingam asmeniui – nuo 1,5 iki 5 tūkst. eurų bauda, o pačiam juridiniam asmeniui – nuo 3 iki 12 minimalių mėnesinių algų dydžio bauda už kiekvieną nelegaliai dirbusį asmenį. Pakartotinių pažeidimų atvejais sankcijos didėja.
VDI ragina ūkininkus ir darbdavius nelaukti patikrinimų bei iš anksto pasirūpinti tinkamu veiklos įforminimu – sudaryti darbo sutartis, kai egzistuoja darbo santykiai, teisėtai deklaruoti veiklą ir sezoninėms paslaugoms naudoti galiojančius žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitus.