NŽT skelbia, kiek gauta pinigų už parduotą valstybinę žemę

2026 m. gegužės 30 d. 17:05
Nuo metų pradžios už parduotą žemės ūkio paskirties žemę surinkta daugiau nei 1,74 mln. eurų. Iš jų didžioji dalis skiriama Valstybės gynimo fondui, pranešė Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT).
Tarnybos duomenimis, per pirmuosius penkis šių metų mėnesius gauti 5 183 prašymai parduoti beveik 5 tūkst. ha valstybinės žemės ūkio paskirties žemės.
Šiuo metu dar nagrinėjami 2 805 prašymai dėl 2 592 ha žemės įsigijimo, o 2 211 prašymų atmesta.
Tarnyba pažymi, kad valstybinę žemės ūkio paskirties žemę galima įsigyti neurbanizuotose teritorijose, tinkamose žemės ūkio veiklai vykdyti. Vieno sklypo plotas negali viršyti 3 hektarų, o vienam fiziniam ar juridiniam asmeniui iš valstybės įsigytos žemės bendras plotas negali būti didesnis nei 21 hektaras. Skaičiuojant kartu su susijusių asmenų žemės ūkio paskirties žeme, limitas siekia 500 hektarų.
Žemę gali įsigyti asmenys, kurie ne trumpiau kaip trejus metus yra įregistravę ūkininko ūkį arba turi profesinį pasirengimą ūkininkauti ir per pastaruosius trejus metus deklaravo pajamas iš žemės ūkio veiklos.
Tuo metu juridiniai asmenys turi būti žemės ūkio produkcijos gamintojai, kurių pajamos iš prekinės žemės ūkio produkcijos sudaro daugiau kaip 50 proc. visų gaunamų pajamų per pastaruosius trejus metus.
