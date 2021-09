Pirma: apskaičiuokite, kiek elektros sunaudojate

Pirmas dalykas, kurį kiekvienas turėtų padaryti – suskaičiuoti, kiek per mėnesį vidutiniškai elektros sunaudoja. „Elektros kainos pasiūlymai ir planai priklauso nuo to, kiek elektros suvartojate, tad šis žingsnis bene svarbiausias.

Kadangi vasaros ir žiemos rodmenys gali skirtis, apskaičiuokite vidurkį įvertindami elektros suvartojimą skirtingu metų laiku,“ – pataria Aušra Čiuplienė, „Viena sąskaita“ generalinė direktorė. Mokėjimus atliekant internetu specializuotose mokėjimų platformose, šį vidurkį jau apskaičiuotą galite rasti statistikos skiltyje.

Antra: susipažinkite su tiekėjais

Sužinoti, ką siūlo skirtingi rinkos žaidėjai, užteks penkiolikos minučių, mat visų tiekėjų pasiūlymus bei informaciją apie juos galite rasti vienoje vietoje, pavyzdžiui, svetainėse pasirinktitiekeja.lt, vienasaskaita.lt ar skaiciuokle.vert.lt.

Elektros energijos tiekėjų kainų skirtumai gali būti įvairūs: klientų, sunaudojančių apie 150 kWh per mėnesį, sąskaitos gali svyruoti tarp 24-30 eurų; sunaudojantiems apie 250 kWh per mėnesį, sąskaita gali būti tarp 40 ir 53 eurų.

Kainų skirtumai labai priklauso nuo to, ar rinksitės nefiksuotą elektros energijos kainą, ar kainą fiksuosite visam sutarties laikotarpiui, ar nuspręsite pirkti elektrą biržos kainomis, priimdami riziką, kad ji gali nuolat keistis. Minėtu atveju, jeigu suvartojate apie 250 kWh per mėnesį, pasirinkus skirtingą sutarties variantą, to paties elektros energijos tiekėjo pasiūlymas gali skirtis 4-7 eurais.

Trečia: pasirinkite patinkančias pridėtines vertes

Rinkdamiesi elektros energijos tiekėją galite patys spręsti, kokios elektros energijos norite – žaliosios, pagamintos, pavyzdžiui, vėjo jėgainėse, ar paprastos.

Ketvirta: nebijokite pasirinkti blogai

Pasirinkti blogai yra geriau nei nepasirinkti visai. Jei jūsų pasirinktas tiekėjas dėl kokių nors priežasčių negalės vykdyti savo įsipareigojimų, jūs vis tiek nė sekundei neliksite be elektros, nes paslaugas automatiškai ims teikti garantinis elektros tiekėjas. O vienam tiekėjui nevykdant įsipareigojimų, galėsite greitai pasirašyti sutartį su kitu tiekėju.

Tiekėjo keitimo metu garantinio elektros tiekėjo paslaugą jums teiks ESO (energijos skirstymo operatorius) ir už elektros energiją tuo laikotarpiu turėsite atsiskaityti būtent jam. Nors garantinio elektros tiekėjo kaina bus kiek didesnė, bet jeigu sutartį su nauju nepriklausomu elektros tiekėju pasirašysite ilgai nedelsdami, garantinis tiekėjas už vieno mėnesio paslaugas papildomai vargu ar kainuos daugiau nei vienas puodelis kavos išsinešimui.

Penkta: rinkitės įvertindami atsiskaitymo patogumą

Renkantis elektros energijos tiekėją, svarbu patikrinti, kokias atsiskaitymo už elektros energiją galimybes jie suteikia savo klientams. Jei esate pratę atsiskaityti internetu, deklaruoti rodmenis, vargu ar norėsite pakeisti šiuos įpročius. Tad būtinai pasidomėkite, ar tiekėjas suteikia jums patogias atsiskaitymo sąlygas.