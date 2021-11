„Palyginti su ankstesniais mėnesiais, trečią metų ketvirtį būsto rinka buvo ramesnė. Liepą–rugsėjį daugelis gyventojų atostogauja, tad tokį stabtelėjimą paprastai stebime kasmet, o aktyvesnį trečią praėjusių metų ketvirtį laikome pandemijos laikotarpio išimtimi.

Registrų centro duomenimis, šiemet trečią ketvirtį butų Lietuvoje parduota 11 proc. mažiau negu antrą ketvirtį, kai pernai trečią ketvirtį būsto pardavimo šuolis siekė 51 procentą. Vertinant bendrą būsto paskolų augimą matyti, kad gyventojai noriai skolinasi, ir labiausiai tikėtina, kad artimiausiu metu, ypač metams baigiantis, rinkoje vėl bus juntamas didesnis pagyvėjimas“, – komentuoja Eglė Dovbyšienė, SEB banko Mažmeninės bankininkystės tarnybos vadovė.

Didžiausia pasiskolintų lėšų dalis (55 proc.) atiteko Vilniaus ir jo apylinkių gyventojams, daugiau negu penktadalis (22 proc.) – Kauno ir jo apskrities gyventojams. Dar beveik 9 proc. paskolų skirta Klaipėdos ir uostamiesčio apylinkių gyventojams.

„Kaip iki šiol, didžiausia SEB banko suteikiamų paskolų dalis skiriama pagrindiniam šeimos ar gyventojo būstui įsigyti, ir ši tendencija veikiausiai liks nepakitusi. Pastebime pokyčių, susijusių su pandemija: kaip ir pernai, banko klientai linkę rinktis erdvesnį būstą ir skolinasi gyvenamiesiems namams, kotedžams, didesnio ploto butams pirkti“, – sako E.Dovbyšienė.

Vidutinis suteikiamos būsto paskolos dydis nuosekliai auga. Trečią ketvirtį jis buvo beveik 74 tūkst. eurų – 5,2 proc. didesnis negu pernai tuo pačiu metu ir 1,5 proc. didesnis negu antrą šių metų ketvirtį. Be to, pagerėjus gyventojų finansinei padėčiai ir lūkesčiams, skolintasi šiek tiek trumpesniam laikui – 23 metams ir 5 mėnesiams.

Anot E.Dovbyšienės, vidutinės būsto paskolos dydžiui nemažą įtaką daro augančios būsto kainos. Statistikos departamentas yra paskelbęs, kad antrą ketvirtį vidutinė būsto kaina Lietuvoje buvo 13 proc. didesnė negu prieš metus. Tikėtina, kad trečią ketvirtį metinis pokytis bus peršokęs 15 proc. augimo ribą.

„Pastaraisiais mėnesiais būsto kainos Lietuvoje augo sparčiau negu vidutinis atlyginimas, kilo ir infliacija, tad būstas tampa kiek mažiau įperkamas. Vis dėlto reikia atsiminti, kad vidutinės dirbančiųjų pajamos keletą metų didėjo greičiau negu vidutinė būsto kaina. Pandemijos metu gyventojai taupė, ir banke laikomų indėlių suma taip pat sparčiai didėjo.

Be to, vartotojų pasitikėjimo rodikliai tebėra stabilūs nuo pavasario, gyventojai savo finansinę padėtį vertina teigiamai, žmonių lūkesčiai, kad būstas per artimiausius metus brangs, ir toliau yra istoriškai dideli. Šios aplinkybės skatins ir toliau pirkti būstą“, – teigia E.Dovbyšienė.

Palyginti su tuo pačiu 2020 metų laikotarpiu, per devynis šių metų mėnesius SEB banko privačių klientų sąskaitose lėšų padaugėjo 969 mln. eurų. Sutaupytas lėšas gyventojai daugiausiai skiria nekilnojamajam turtui pirkti ir investicijoms į vertybinius popierius.