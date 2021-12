Davė praktiškų patarimų, kaip pasiruošti šventėms – kada geriausias laikas pirkti dovanas

Praėjusiais metais gyventojai kalėdinėms dovanoms planavo išleisti vidutiniškai 108 eurus, o švenčių stalui didesnioji dalis sakė išleisianti nuo 50 iki 100 eurų, parodė „Swedbank“ Finansų instituto užsakymu atlikta reprezentatyvi šalies gyventojų apklausa. Papildomi 200 eurų per vieną mėnesį neretam gyventojui sukeltų finansinės įtampos, todėl atsidėti dalį šios sumos iš anksto tikrai verta.

Planuokime biudžetą iš anksto

Planavimą geriausia pradėti nuo šventinio biudžeto, aiškiai įsivardinant rėžius – nuo kokios mažiausios ir iki kokios didžiausios sumos pinigų galime skirti Kalėdų šventimui. Svarbu turėti omenyje, kad išlaidų sąrašas paprastai tampa ilgesnis nei planuota iš pradžių.

Šį sąrašą sudaro ne tik dovanos artimiesiems, bet ir šventinės vaišės, dekoracijos, papildomos išlaidos renginių bilietams ir kitiems su šventinėmis tradicijomis susijusiems dalykams.

Išsigryninę konkrečią ir realistišką sumą, galėsime lengviau paskirstyti savo lėšas. Žinosime, kiek turime sutaupyti bei kiek galėsime išleisti. Biudžeto planavimas yra ne tik efektyvus finansinis įrankis, neleidžiantis peržengti finansinių lubų, bet ir psichologinis metodas, padedantis pažaboti nepamatuotus lūkesčius ir mažinantis nerimą dėl „kažkur pradingusių“ pinigų.

Dovanojimo higiena

Per karantiną turėję apribotas galimybes leisti pinigus vartojimui, šiandien jaučiamės atsipalaidavę ir išleidžiame išties nemažai. Norint neperlenkti lazdos perkant dovanas, verta susidaryti ir dovanų gavėjų sąrašą. Kiekvienai dovanai numatę konkrečią sumą, galėsime per daug nenukrypti nuo šventinio biudžeto.

Planuojant dovanoti dovanas patariama atlikti dovanų gavėjų atranką. Tam gali padėti keli klausimai, pavyzdžiui, ar dovaną žmogui teiksiu tik iš reikalo, ar pažįstu žmogų pakankamai, kad galėčiau jam ar jai padovanoti reikalingą daiktą?

Taip pat svarbu atsakyti į klausimus, ar turiu pakankamai lėšų padovanoti vertingą daiktą ir ar didele dovana neįpareigosiu bičiulių? Tai padės susidėlioti prioritetus ir tam tikrais atvejais susilaikyti nuo perteklinio dovanojimo.

Paprastai žmonės nepageidauja gauti dar vieno nefunkcionalaus daikto. O kartais dovanodami išties dideles dovanas savotiškai įpareigojame asmenį atsakyti tuo pačiu, net jei to neleidžia jo turimos lėšos. Tad dovanodami visuomet turėtume apgalvoti, ar dovana atitiks gavėjo lūkesčius. Be to, laikydamiesi dovanojimo higienos, didesnėje žmonių grupėje galime susitarti keistis dovanomis arba kartu suruošti šventinį stalą – tai bus ir šventiška, ir praktiška.

Jeigu tiesiog neįsivaizduojame savo Kalėdų be daugybės dovanų, galite pasirūpinti, kad dovanos būtų skanios arba naudingos. Idealu, jeigu tai – pačių gaminta uogienė, kepiniai, vilnonės kojinės, papuošalai ar kitokios rankų darbo dovanos.

Kada geriausia pirkti dovanas

Įgudę dovanų medžiotojai žino, kad dovanų artimiesiems geriausia ieškoti anksčiau nei gruodį. Prieš pat šventes augant paklausai, gali mažėti dovanų pasiūla, kai kurių paklausių prekių gali imti trūkti.

Tiesa ta, kad šiais metais, apskritai, turime beprecedentę situaciją, kuomet nemažos dalies norimų dovanų galime tiesiog negauti dėl sutrikusių pasaulinės pasiūlos ir logistikos grandinių. Jau nekalbant apie eiles tiek parduotuvėse, tiek pakavimo paslaugų vietose. Taigi, vengiant nereikalingų kontaktų ir vieno didelio finansinio smūgio biudžetui, nevertėtų atidėti dovanų pirkimo paskutinei savaitei prieš šventes.

Tikrai būtų protinga kai kuriuos negendančius dalykus šventėms nusipirkti artimiausiu metu. Šiandien galima jų paieškoti internete už specialią kainą, pravartu pasidomėti ir pasaulinėmis lapkričio akcijomis. Paskirstę šventėms reikalingo biudžeto išlaidas per porą mėnesių, pirkdami prekes su nuolaidomis, pajusime mažesnę įtaką asmeniniams finansams.

Be to, neatidėlioti dovanų pirkimo verta ir dėl praėjusių metų patirties, kai dėl smarkiai išaugusios prekybos internetu bei kurjerių tarnybų užimtumo prieš šventes pirktos dovanos gavėjus neretai pasiekdavo jau pasibaigus šventėms.

Artėjant šventėms visi norime būti geresni. Todėl dažnai vietoje konkretaus daikto artimam žmogui verta dovanoti įspūdžius ir dėmesį. Jeigu paklausę, ko mūsų artimieji trokšta Kalėdoms, išgirstame atsakymą, kad visko jiems užtenka, rekomenduojama jo ar jos vardu paaukoti labdaros organizacijai ar gyvenantiems nepritekliuje. Pabandykite − visai gali būti, kad dalijamasis ir rūpestis kitais taps nauja jūsų šeimos tradicija.

Komentaro autorė yra Jūratė Cvilikienė, „Swedbank“ Finansų instituto vadovė.