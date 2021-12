Pašalpos mažėja kas pusmetį

Kadangi Kazimiero išsakyta žinia apie tokią mažą pašalpą buvo sunku patikėti, kreipėmės į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėją Rasą Miškinienę. Paklausėme, ar tiesa, kad per kažkiek laiko žmogui nesusiradus darbo, sumažėja socialinė pašalpa. Pavyzdžiui, nuo 179 eurų per mėnesį iki 59 eurų per mėnesį.

R.Miškinienės vardu gavome atsakymą, kad, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 8 straipsniu, socialinės pašalpos dydis vienam gyvenančiam asmeniui iš tiesų mažėja. Kai socialinė pašalpa mokama ne ilgiau kaip 6 mėnesius, jos dydis paprastai siekia 179,20 Eur vienam gyvenančiam asmeniui.

Toliau, kai žmogus vis dar nedirba, yra registruotas Užimtumo tarnyboje ar socialinė pašalpa jam priklauso dėl kitų priežasčių ilgiau nei 6 mėnesius iki 12 mėnesių laikotarpio – pašalpa sumažėja iki 153,60 Eur. Na, o jeigu socialiai remtinas vienas gyvenantis asmuo turi teisę gauti socialinę pašalpą ilgiau nei 12 mėnesių, jos belieka tik 140,80 Eur.

59 eurų dydžio socialinės pašalpos nebūna

Kadangi Kazimiero nurodyto pašalpos dydžio įstatyme neradome, pasidomėjome, ar įmanoma, kad pašalpa sumažėtų iki 59 eurų per mėnesį vienam gyvenančiam asmeniui. Socialinės paramos skyrius informavo, kad taip būti negali. Jei asmuo gauna socialinę pašalpą kaip bedarbis, tai pašalpa gali sumažėti tik iki 140,80 Eur.

Tiesa, paminėtas atvejis, kuomet tai būtų tikėtina – gali būti, kad asmens pašalpa sumažėjo dėl turimų skolų, kai nuo banko sąskaitos nuskaičiuoja antstoliai arba valdžios institucijos.

Kazimierui bei kitiems, nesuprantantiems, kodėl paskirta būtent tokio dydžio pašalpa, dėl išsamesnės informacijos patariame kreiptis į aptarnaujantį seniūnijos specialistą.