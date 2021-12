Pasitikrinkite, ką dėsite ant Kūčių stalo: pakračiusi žuvies pardavėjus VMVT nustatė pažeidimų

Patikrinimų metu buvo vertinama, kaip užtikrinami privalomi maisto saugos, higienos reikalavimai, produktų laikymo sąlygos, ar prekybos vietose jie laikomi tinkamoje temperatūroje. Didelis dėmesys skirtas ir žuvies produktų atsekamumui, tikrinta, ar pirkėjams pateikiama privaloma ženklinimo informacija.

VMVT patikrinus 118 prekybos vietų, tarp dažniausių nustatytų pažeidimų – netinkamas žuvies ir jos produktų laikymas bei ženklinimas. Dažnu atveju žuvies produktai buvo laikomi aukštesnėje temperatūroje nei reikalaujama (t. y. ne tirpstančio ledo temperatūroje (0 °C)), buvo sukrauti krūvomis, o tai reiškia, kad viršuje esančių produktų temperatūra buvo aukštesnė nei 0 °C.

VMVT atkreipia prekiautojų ir pirkėjų dėmesį, kad žuvis yra ypač jautrus laikymo sąlygoms ir trukmei produktas, kuris greitai ima gesti, todėl laikant netinkamomis sąlygomis žuvis tampa netinkama vartoti ir gali būti apsinuodijimo maistu priežastimi. Vartotojams prieš įsigyjant žuvį patariama visada atkreipti dėmesį, ar žuvis laikoma ant ledo, ar sudėta vienu sluoksniu, iš viršaus bent dalinai padengta ledu, ar ledas švarus, nėra ištirpusio vandens. Be to, ji neturi turėti pašalinio kvapo.

Inspektoriai prekybos vietose nustatė ir žuvies produktų ženklinimo pažeidimų (ne visais atvejais buvo nurodyta kilmės šalis, tinkamumo vartoti terminas, gamintojas ir kt.). Be to, ne visuose žuvimi prekiaujančiuose prekybos centruose buvo pateikiama būtina ženklinimo informacija, o dalyje turgaviečių ir autoparduotuvių šie produktai buvo parduodami be jokios ženklinimo informacijos.

Pataria, kaip neapsigauti ieškantiems šviežios žuvies

Nors daugelyje šalies prekybos vietų pirkėjams siūlomas gana didelis žuvies asortimentas, klaidinga būtų manyti, kad ant ledo pateikiama žuvis yra tik ką sugauta ar sužvejota. Iš pirmo žvilgsnio vartotojui gali atrodyti, kad visa taip pateikta žuvis yra ką tik iš laivo, tačiau, deja, taip nėra. Renkantis žuvininkystės produktus, pirkėjai turėtų būti itin atidūs bei reiklūs pardavėjų teikiamai informacijai.

Pasak veterinarijos specialistų, didžioji dalis parduodamų žuvininkystės produktų yra užauginti (pvz. karpiai, eršketai, lašišos, upėtakiai) ir dažniausiai parduodami atšaldyti, t. y. nebuvo sušaldyti, kita dalis žuvininkystės produktų, kurie buvo sužvejoti arba užauginti (dažniausiai ne lietuviškos kilmės žuvys) parduodami atšildyti, t. y. po sužvejojimo arba sugavimo buvo sušaldyti, o prieš pateikiant vartotojui buvo atšildyti / atitirpinti, pvz. paltusas, aštunkojai, vėžiagyviai ir kt.

Taip pat primenama, kad vartotojai negali būti klaidinami dėl žuvininkystės produktų kilmės. Jei žuvis užauginta, turi būti nurodoma šalis, kurioje žuvis užauginta, o jeigu sužvejota – pateikiamas žvejybos rajonas ir žvejybos įrankis. Ne mažiau svarbus ir tinkamumo vartoti terminas, kuris turi būti nurodytas kainų etiketėse šalia parduodamo produkto. Visa ši informacija pirkėjui turi būti pateikta kainų etiketėse arba prekybos vietoje kitu būdu, pvz., iškaboje, stende, kataloge.

Renkantis žuvį, taip pat reikėtų žinoti, kad šviežia žuvis – tai neišdarinėta arba išdarinėta neperdirbta žuvis, įskaitant žuvį vakuuminėse pakuotėse arba modifikuotoje atmosferoje, kuri nebuvo apdorota, o tik atšaldyta. Jeigu nurodoma, kad žuvis sužvejota, tai reiškia, kad parduodama žuvis buvo sužvejota jūroje arba gėluose vandenyse.

„Pastebime, kad daugelis prekybininkų sureaguoja ir trūkumus stengiasi pašalinti dar inspektoriams būnant patikros vietose. Tačiau pasitaiko ir kai tie patys pažeidimai kartojasi metai iš metų, arba į teikiamus nurodymus ar skiriamas nuobaudas sureguojama trumpam. Tokiais atvejais prekybininkai sulaukia ir atitinkamų sankcijų.

Šių tikrinimų metu įvertinus nustatytus pažeidimus, 12 proc. prekiautojų taikytos poveikio priemonės: surašyti administracinio nusižengimo protokolai, skirtos piniginės baudos, uždrausta nesaugius žuvies produkus tiekti rinkai.

Kviečiame ir pirkėjus būti kuo reiklesnius pardavėjams, kad vėliau netektų nusivilti nekokybiška produkcija.

Saugodami savo sveikatą, maisto produktus pirkite tik teisėtai veikiančiose prekybos vietose, iš patikimų pardavėjų, prieš tai atidžiai perskaitę informaciją etiketėje ar ant pakuotės. Nepirkite matydami akivaizdžius higienos ar laikymo sąlygų pažeidimus“, – komentuoja Vaida Devėnaitė, VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji specialistė.