Seimas apsisprendė – PVM už centralizuotą šildymą bus kompensuojamas

Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Mykolas Majauskas pripažino, kad PVM lengvatos dengimas iš biudžeto nėra „pats elegantiškiausias“ sprendimas siekiant sušvelninti infliacijos padarinius.

„Juo yra išleidžiamos viršplaninės pajamos netikslinant biudžeto, nustatomas efektyvus PVM tarifas be konsultacijų su Europos Komisija, kaip to reikalauja Pridėtinės vertės mokesčio direktyva, be to, jis įsigalioja atbuline data, kas, matyt, irgi nėra įprasta ir išskiriama viena šildymo rūšis iš eilės visų kitų“, – Seimo posėdyje teigė jis.

„Tuo labiau, sumažinus pridėtinės vertės mokesčio tarifą pritaikius kompensaciją visa nauda, nes reguliuojama kaina, atitektų vartotojui“, – pridūrė M.Majauskas.

Jis pabrėžė, kad komitetas kreipėsi į Vyriausybę su prašymu peržiūrėti galiojančią kompensavimo už šildymą tvarką, kuri dabar taikoma 125 tūkst. žmonių ir yra prieinama tik nepasiturintiems.

Pasak parlamentaro, dabar nėra diskriminuojamos kitos šildymo rūšys: „Ar tu dujomis, elektra, malkomis, ar centriniu šildymu šildaisi, kompensacijos yra prieinamos visiems, kurie šildosi skirtingomis rūšimis, tačiau tik tiems, kurie yra nepasiturintys“.

M.Majausko teigimu, Latvijoje kompensacija prieinama 170 tūkst. žmonių, nors ten gyvena 1,5 karto mažiau gyventojų negu Lietuvoje.

Kai kurie parlamentarai priekaištavo, kad paramos gyventojai gali ir nepajusti, nes ji bus labai maža. Be to, pasak jų, ši priemonė būtų diskriminacinė, nes negaliotų besišildantiems elektra, dujomis arba malkomis.

Tačiau Seimas atmetė visus parlamentarų teiktus siūlymus, įskaitant Eugenijaus Sabučio ir Kęstučio Vilkausko pataisą, kuria jie siūlė iš valstybės biudžeto laikinai padengti PVM ir už elektrą, dujas bei malkas.

Nepritarta ir analogiškiems devynių „darbiečių“ bei Lietuvos regionų frakcijos narių Andriaus Palionio ir Jono Pinskaus siūlymams. Valstiečių frakcijos narys Gintautas Kindurys siūlė PVM mažinti suskystintoms dujoms balionuose ir nepriklausomų tiekėjų tiekiamai elektros energijai, bet irgi nesulaukė Seimo paramos.

Seimas nesutiko ir PVM lengvatą šildymui taikyti iki 2023 metų šildymo sezono pabaigos.

Finansų ministerija skaičiuoja, kad dėl tokios PVM lengvatos biudžeto netektis sieks 23,3 mln. eurų.

Kompensuodama PVM šildymui nuo šių metų sausio iki šildymo sezono pabaigos valdžia siekia iš dalies sumažinti žmonių finansinę naštą dėl išaugusių sąskaitų.

Dabar centriniam šildymui ir malkoms kūrenimui taikomas 9 proc. PVM, o elektrai ir dujoms – standartinis 21 proc. PVM tarifas.