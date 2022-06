Liko dvi savaitės pasirinkti elektros tiekėją, tačiau to dar nepadarę 300 tūkst. gyventojų – tam yra kelios priežastys

„Pasirinkti nepriklausomą elektros energijos tiekėją nėra nei visiškai paprastas sprendimas, nei veikla, kuri teiktų džiaugsmą. Gyventojai turi palyginti įvairių tiekėjų siūlomas kainas, sutarčių terminus ir kitas sąlygas, o tam reikia laiko ir pastangų. Tuo tarpu labiau galbūt norisi užsiimti veikla, kuri neįpareigoja, atpalaiduoja po įtemptos darbo dienos, tad sprendimas, kurio priėmimui dar yra laiko, nukeliamas“, – komentuoja Vytauto Didžiojo universiteto lektorė, mokslo darbuotoja dr. Akvilė Aleksandravičienė.

Tikimasi geresnių pasiūlymo sąlygų

Pašnekovė teigia, kad dar viena priežastis atidėti sprendimą dėl elektros tiekėjo pasirinkimo yra geresnių sąlygų tikėjimasis.

„Keleto nepriklausomų elektros energijos tiekėjų rinkoje atsiradimas žmonėms suponavo mintį, kad tiekėjai, konkuruodami tarpusavyje ir stengdamiesi prisitraukti daugiau klientų, turėtų pateikti gerų pasiūlymų. Tad laukiama patraukliausių, ženkliau išsiskiriančių iš kitų tiekėjų siūlomų sutarties sąlygų. Be to, neaišku, kokia gali būti elektros energijos kaina rinkoje, galbūt ji gali nukristi, palyginti su dabartinėmis kainomis, todėl žmonės linkę rizikuoti ir nesirašyti sutarčių, kad nesusisaistytų ilgalaikiais santykiais su elektros energijos tiekėjais“, – sako ji.

Pasak elektros sprendimų bendrovės „Elektrum Lietuva“ Rinkodaros ir produktų vystymo vadovės Neringos Petrauskienės, nepriklausomi elektros tiekėjai elektros kainas peržiūri kiekvieną savaitę, nes kainos keičiasi ir biržoje. Pasiūlymai klientams ruošiami ribotam laikui, nuo keleto dienų iki poros savaičių, nes reaguojama į situaciją biržoje.

„Stebint kassavaitinius elektros kainos kitimus matyti, kad kurį laikotarpį elektra brangsta, po to pinga, ir toks ciklas kartojasi, tad gyventojams gali atrodyti, jog pavyks sulaukti kainos mažėjimo. Vis dėlto ilguoju periodu elektros kainos tik kyla, objektyvių aplinkybių joms ženkliai sumažėti šiuo metu nėra, kaip ir pagrindo tikėtis daug žemesnių paskutinės minutės kainų“, – tikina N.Petrauskienė.

Ji primena, kad garantinio elektros tiekimo paslauga, kuri automatiškai įsijungs gyventojams, nepasirinkusiems nepriklausomo elektros tiekėjo, yra maždaug 25 proc. brangesnė. Nepaisant to, kad jai taip pat bus taikoma valstybės kompensacija, dėl padidinto tarifo gyventojai, tikėtina, mokės brangiau.

Dr. A.Aleksandravičienė svarsto, kad vartotojus kol kas susilaikyti nuo tiekėjo pasirinkimo gali skatinti ir tai, kad nėra griežtos nuostatos, kas bus pasibaigus garantiniam elektros energijos tiekimui. Teigiama, kad, pasibaigus 6 mėnesių garantinio tiekimo laikotarpiui, Energijos skirstymo operatorius (ESO) įgyja teisę nutraukti elektros energijos tiekimą, apie tai pranešus vartotojui ne vėliau kaip prieš 3 savaites iki tiekimo nutraukimo – bet galbūt ESO tiekimo nenutrauks. Be to, net jei taip ir būtų, tuomet per 3 savaičių laikotarpį galima pasirinkti nepriklausomą elektros energijos tiekėją.

„Atidėliojimą gali lemti ir kelios išvardintos, ir kitos nepaminėtos priežastys. Tiesa, nors elektros tiekėjo pasirinkimas nėra tas atvejis, bet reikėtų paminėti, kad ne visada sprendimo priėmimo atidėliojimas yra neteisingas pasirinkimas. Jis pasiteisina, kai turint daugiau laiko ir jį skiriant apmąstymams, priimamas teisingesnis sprendimas, arba jei per svarstymo laiką pasikeičia aplinkybės į asmeniui palankesnes“, – atkreipia dėmesį ji.

Vertinant bendrai visą elektros rinkos liberalizavimo procesą, dr. A.Aleksandravičienė sako pastebinti neapibrėžtumo, susijusio su politiniais sprendimais, kuris taip pat gali stabdyti vartotojus. Aiškūs ir laiku priimti politiniai sprendimai galėtų būti tos priemonės, kurios palengvintų gyventojų apsisprendimą.