Antanina daugiau nei pusę metų laukia kompensacijos už malkas: Lietuvos paštas kaltinimų kratosi

Pinigus liberiškietei į namus privalėjo atnešti Lietuvos paštas, bet kompensacija nebuvo išmokėta – Lietuvos paštas paaiškino, kad A.Vardauskienei pinigai neskirti, nors Panevėžio rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus darbuotojai teigė priešingai – pinigai skirti ir pervesti Lietuvos paštui.

„Tėvynės“ redakcija antradienį, gegužės 24 d., 16.39 val. gavo el. laišką iš Lietuvos pašto, kuriame teigiama, jog bus atliktas vidinis tyrimas ir aiškinamasi, ar tikrai Liberiškio gyventoja A.Vardauskienė negavo kompensacijos už šildymą.

Nusprendė ieškoti pinigų

Laikraščiui „Tėvynė“ situaciją apie Lietuvos pašto neišmokėtą kompensaciją už malkas pasakojo A.Vardauskienės dukra Ina Kubilienė.

„Mamai kompensacija už malkas skirta pernai lapkričio mėnesio pradžioje. Kompensacijos mama laukia iki šiol, todėl nusprendėme pinigų ieškoti. Paiešką pradėjau nuo Naujamiesčio seniūnijos. Išgirdau atsakymą, kad kompensacija skirta ir ją turėjo išmokėti.

Dar paskambinau į Panevėžio rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrių. Išgirdau atsakymą – kompensacija skirta, o pinigai atiduoti Lietuvos paštui, nes ir pensiją mamai atneša laiškininkas. Tačiau paskambinus į Lietuvos paštą išgirdau atsakymą – tokia išmoka neskirta“, – detaliai pasakojo nemalonią situaciją moteris.

Pasiūlė kreiptis į teismą

Pasak I.Kubilienės, paklausus socialinių darbuotojų, ką daryti ir kaip atgauti pinigus, pasiūlyta kreiptis į teismą.

„Tačiau mamai 82 metai ir labai sunkiai vaikšto. Tai kaip per tuos teismus jai vargti? Sudėtinga teismuose spręsti reikalus. Gal pavyks išspręsti problemą su žiniasklaidos pagalba“, – išsakė dvejones I.Kubilienė.

Abejoja, ar pinigus gaus

Kad negavo kompensacijos už šildymą, patvirtino ir liberiškietė senolė A.Vardauskienė.

„Klausiau laiškininko, bet išgirdau atsakymą – ką jam duoda, tą ir nešioja. Tačiau tų pinigėlių, tos kompensacijos taip ir negavau. Labai jau dažnai tie paštininkai keitėsi. Tada, kai skyrė pašalpą, dirbo vienas, o dabar vėl pasikeitė. Galiu ir negauti tų pinigėlių.

Pati ieškoti negaliu – labai sunkiai vaikštau. Tai paprašiau dukros pasirūpinti. Panevėžyje ji gyvena, lengviau išsiaiškinti. Pinigų reikia, nes pensija nėra didelė, o čia gi ne 20 ir ne 30 eurų. Pagalba būtų nemenka“, – sunkiai dūsaudama kalbėjo A.Vardauskienė.

Stebėjosi Lietuvos pašto darbu

Naujamiesčio seniūnijos vyriausioji specialistė socialiniam darbui Vilma Bilienė stebėjosi Lietuvos pašto darbu.

„Teko su Lietuvos paštu bendrauti dėl kitų žmonių, nes vėlavo su pensijomis, negaudavo pašalpų. Tą problemą išsprendėme, bet su A.Vardauskienės problema nejudame iš vietos. Senolei tikrai paskirta kompensacija už šildymą sezonui, bet ji ligi šiol negauna tos kompensacijos.

Nesuprantamas dalykas, kaip galėjo dingti paskirti pinigai už malkas, kai juos liberiškietė turėjo gauti pernai gruodžio 10 dieną“, – aiškino seniūnijos socialinė darbuotoja ir sakė, kad supranta, jog mobilių laiškininkų darbas sudėtingas – labai dažnai jie keičiasi ir reikia nemažai laiko susipažinti su vietovėmis.

Siuntė laiškus ir ne vieną

Panevėžio rajono savivaldybės Socialinio skyriaus vyriausioji socialinių išmokų specialistė Daiva Užinskienė aiškino, kad kompensacijos skiriamos rajono gyventojams šildymo sezono metu.

„Gyventojai iš Liberiškio A.Vardauskienei kompensacija už šildymą sezono metu buvo paskirta 2021 m. lapkričio mėnesio pradžioje, o gauti pinigus – 148,56 euro – turėjo tų pačių metų gruodžio 10 dieną. Negavus šių pinigų, siunčiau el. laiškus į Lietuvos paštą Sonatai Leonavičienei, adresu: s.leonaviciene@post.lt.

Pirmą laišką išsiunčiau 2021 m. gruodžio 30 d. 9.50 val., antrąjį – 2022 m. sausio 6 d. 13.33 val., o trečią – kovo 23 d. 7.47 val. Dar siuntėme laiškus, adresu: pensija@post.lt. Laiškai siųsti vasario 2 d. 9.17 val., vasario 22 d. 16.36 val. ir kovo 23 d. 7.47 val.“, – pasakojo D.Užinskienė apie išsiųstus laiškus į Lietuvos paštą.

Atsakymo nesulaukė

Socialinio skyriaus vyriausioji socialinių išmokų specialistė sakė, kad po pirmojo išsiųsto laiško teko vieną kartą bendrauti su S.Leonavičiene.

„Ji klausė, gal to žmogaus, kuriam skirta kompensacija, nėra sąrašuose. Patvirtinau: A.Vardauskienė tikrai sąrašuose yra ir net pabraukiau jos pavardę juose. S. Leonavičienė pažadėjo išsiaiškinti ir dar pasiūlė laiškus siųsti pensija@post.lt. Siuntėme laiškus abiem adresais, bet jokio atsakymo nesulaukėme. Be to, skyrius turi gauti kvitą su parašu, kad žmogui pinigai išmokėti. Tokio kvito negavome. Akivaizdu, kad kompensacijos asmuo negavo“, – teigė D.Užinskienė.

Atliks vidinį tyrimą

Sulaukėme atsakymo ir paaiškinimo iš Lietuvos pašto. Kol kas institucija nieko aiškaus nepraneša ir teigia, kad atlieka vidinį tyrimą ir aiškinasi, ar tikrai kompensacija nebuvo A.Vardauskienei išmokėta.

Komentuoja Lietuvos pašto komunikacijos vadovė Deimantė Žebrauskaitė:

„Nuoširdžiai apgailestaujame, kad dėl įsivėlusios žmogiškos klaidos susidarė tokia situacija. Darbuotojas, kuris turėjo pristatyti išmoką, jau nebedirba pašte, tačiau padarysime viską, ką galime, kad išsiaiškintume, kas iš tikrųjų įvyko. Šiuo metu atliekame vidinį tyrimą ir kompensaciją dėl šildymo išmokėsime kaip galima greičiau, jei paaiškės, kad ji nebuvo išmokėta.“