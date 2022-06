Miestelių gyventojai bankomatų dar turės palaukti: kur šią savaitę atsiras nauji ir kodėl darbai vėluoja

Vėluoja dėl karo Ukrainoje

Praeitais metais bankai prižadėjo iki šių metų liepos visoje Lietuvoje įrengti 100 papildomų bankomatų tose vietovėse, kuriose iki šiol jų nebuvo. Visgi projektas stringa. Anot Lietuvos bankų asociacijos (LBA) komunikacijos vadovės Valerijos Kiguolienės, pagal pirminį planą Kinijoje pagaminti bankomatai Europą turėjo pasiekti geležinkeliu, kertant Rusijos Federacijos teritoriją.

Tačiau Rusijai užpuolus Ukrainą teko greitai rasti kitą įrenginių gabenimo būdą. Nutarta juos atplukdyti laivu. „Dėl to pailgėjo pristatymo ir įrengimo terminas: pagal finansų sektoriaus ir Lietuvos banko memorandumą planuota įrengti 100 naujų bankomatų iki liepos 1 d., bet, pasikeitus situacijai, ketinama projektą įgyvendinti iki rugpjūčio vidurio“, – portalui lrytas.lt sakė ji.

Gyventojai iš naujų bankomatų galės išsigryninti pinigų tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir iš savo finansų įstaigų („Swedbank“, SEB, „Luminor“ bankų, Šiaulių banko, „Citadele banko“ bei LKU kredito unijų grupės) bankomatų.

Portalui lrytas.lt LBA viceprezidentas Aidas Budrys nurodė, kad šią savaitę numatoma įrengti 5 bankomatus: Linkuvoje (Pakruojo raj.), Rozalime (Pakruojo raj.), Žeimelyje (Pakruojo raj.), Obeliuose (Rokiškio raj.), Pandėlyje (Rokiškio raj.).

Įrengiamų bankomatų sąrašas paskelbtas interneto svetainėje bankomatas.lt ir, vykstant darbams, nuolat atnaujinamas, nurodant konkrečių bankomatų veiklos pradžią, adresą ir darbo laiką.

Išsigryninti pinigų gali ne visi

Kretingos rajono Darbėnų seniūnijos seniūnas Alvydas Poškys portalui lrytas.lt kalbėjo, kad bankomato Darbėnuose labai trūksta – žmonės jau labai seniai prašą seniūnijos, kad ši organizuotų bankomato įrengimą.

„Esame kreipęsi ir į bankus, ir visus kitus, bet visada atsimušdavome kaip į sieną. Mums sakydavo: „Per maža teritorija, per mažas miestelis, neverta, naudos nėra.“ Tad Lietuvos bankų akcija mažuose miesteliuose įrengti bankomatus labai džiugina ir mūsų vietiniams žmonėms labai padės“, – džiaugėsi seniūnas.

Kol kas gyventojai šiek tiek pinigų išsigrynina „Perlo“ terminale. Tačiau, pasak A.Poškio, tai padaryti pavyksta ne visada, nes jei prieš tai terminale niekas nesusimoka mokesčių, kitaip sakant, neįneša grynųjų, tai grynų pinigų jame ir nėra.

„Tad galimybės išsigryninti pinigų labai ribotos. Kas turi transporto priemonę, važiuoja išsigryninti į Kretingą, esančią už 14 km, ar Palangą, Šventąją, kurios yra už 12 km. Anksčiau su tokia problema nesusidurdavome, nes atlyginimai būdavo mokami grynaisiais, bet kai viską pradėjo vesti į korteles, atsirado problema“, – pasakojo pašnekovas.

A.Poškiui antrino ir Jonavos rajono Žeimių seniūnijos seniūnas Faustas Pilipavičius. „Bankomatas labai reikalingas. Dabar gyventojus aptarnauja parduotuvė ir paštas, bet mūsų paštą vėl uždaro iki liepos 26 d.“ – portalui lrytas.lt pasiguodė seniūnas.

Kaišiadorių rajono Žiežmarių seniūnijos seniūnė Edita Kerdokienė taip pat patikino, kad bankomato gyventojams labai trūksta, mat Žiežmariuose gyvena per 3 tūkst. gyventojų, apylinkėse – dar apie 3 tūkst. Be to, per Žiežmarius pravažiuoja daug žmonių.

„Viena mūsų parduotuvė yra prie pat kelio, į ją užsuka ne tik vietiniai žmonės, tad bankomato reikia ne tik žiežmariečiams, bet ir pravažiuojantiems žmonėms“, – portalui lrytas.lt aiškino ji.

Šiuo metu vieni pinigų išsigrynina „Perlo“ terminale, kiti važiuoja į Kaišiadoris, pasakojo seniūnė, o vyresnio amžiaus žmonės savo banko korteles įduoda artimiesiems, kad šie jiems išgrynintų pinigų.

„Gal ir nelabai gerai, bet ką daryti, kai nėra grynųjų, o jų tikrai prireikia“, – svarstė E.Kerdokienė.

Negalės įnešti grynųjų

LBA vadovė Eivilė Čipkutė anksčiau informavo, kad į naujuosius bankomatus gyventojai negalės įnešti grynųjų pinigų: „Šie neturės priėmimo funkcijos, turės išdavimo.“

Lietuvos banko (LB) vadovas Gediminas Šimkus anksčiau pabrėžė, kad šis 100 bankomatų projektas nėra paskutinis ir toliau bus rūpinamasi, kad gyventojams išsigryninti pinigų nereikėtų vykti toli nuo gyvenamosios vietos. „Šis projektas nėra taškas grynųjų pinigų prieigos užtikrinimo darbe“, – kalbėjo jis.

Pernai birželį memorandumą pasirašę finansų rinkos dalyviai susitarė per vienerius metus užtikrinti, kad ne mažiau kaip 90 proc. Lietuvos gyventojų grynųjų pinigų išgryninimo vieta būtų pasiekiama iki 10 km nuo gyvenamosios vietos arba 99 proc. gyventojų – iki 20 km.

Grynųjų pinigų prieigos taškų plėtra sutelkta į vietoves, kuriose gyvena iki 4 tūkst. gyventojų. Įgyvendinus projektą, galimybė išsigryninti pinigų bus prieinama ne mažiau kaip 191 šalies mieste bei miestelyje. LB duomenimis, 82 proc. gyventojų bankomatus dabar gali pasiekti iki 10 km atstumu.

Šiuo metu šalyje veikia per 1 tūkst. bankomatų, per 2,2 tūkst. „Perlo“ terminalų, grynųjų pinigų išdavimo paslauga teikiama ir prekybos tinkluose „Maxima“, „Iki“, „Rimi“ ir kitų parduotuvių kasose bei „Narvesen“, „Lietuvos spaudos“ kioskuose, iš viso – apie 4 tūkst. taškų.

Pasaulio banko skaičiavimais, euro zonos valstybėse 100 tūkst. gyventojų tenka vidutiniškai 66 bankomatai: Austrijoje – 172, Portugalijoje – 170, Vokietijoje – 130.

„Lietuvoje šis skaičius – apie 39 bankomatai. Jis vienas prasčiausių euro zonoje. Net Latvijoje ir Estijoje bankomatų yra reikšmingai daugiau“, – yra sakęs Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Mykolas Majauskas.