Buto nuomai ieškantieji turi sutaupyti ir kelis tūkstančius eurų: daliai gyventojų tai tampa neįkandama

Pirmąjį mėnesį teks išleisti tūkstančius

Ieškantys būsto nuomai turi galvoti ne tik apie tai, ar skelbimuose matoma suma jiems įkandama, ar pakaks lėšų komunaliniams mokesčiams, bet ir apie tai, ar pasirašius sutartį jie sugebės sukrapštyti pinigų kitiems papildomiems reikalavimams.

Štai Žirmūnuose, Vilniuje, 50 kv. m ploto 2 kambarių butą galima išsinuomoti už 600 eurų, tačiau pasirašant sutartį bus reikalaujama sumokėti dar 2 mėnesių nuomos vertės depozitą bei vienkartinį tarpininkavimo mokestį.

Taip pirmoji įmoka priartėja prie 2 tūkst. eurų ar net šią sumą viršija.

„Realdata“ vadovas Arnoldas Antanavičius pabrėžė, kad reikalavimas sumokėti depozitą yra įprasta sąlyga, bėda ta, kad nuomos kainos smarkiai šoktelėjo, todėl pirmoji sumokama suma išsinuomojus butą gali išties patuštinti piniginę.

„Kainos išaugo dėl padidėjusios paklausos, juk į Lietuvą atvyko daug karo pabėgėlių ir jiems reikėjo kur nors apsigyventi, tad liko labai mažai laisvų butų. Bet gyvenimas nestoja, miestai linkę augti, atvažiuoja daug naujų žmonių, tad paklausa išlieka didelė, o pasiūla – susitraukusi. Dėl to butų savininkai ėmė didinti nuomos kainas, tai – natūrali rinkos būsena.

Tad dabar norint išsinuomoti butą tenka taupyti kaip pradiniam paskolos įnašui, aišku, šitos sumos gerokai mažesnės, bet, pavyzdžiui, jauniems žmonėms trijų nulių suma vis tiek skausminga. Tai tikrai yra brangu“, – portalui lrytas.lt komentavo nekilnojamojo turto (NT) analitikas.

„Inreal“ investicijų ir analizės vadovas Tomas Sovijus Kvainickas skaičiuoja, kad 1940–1990 m. statybos 2 kambarių butai šių metų pradžioje buvo nuomojami už 400–450 eurų, balandį ir gegužę jų kainos pakilo iki 500 eurų, o dabar siekia ir 600 eurų.

Pilaitėje, Vilniuje, 2010 m. statybos ir naujesnių 2 kambarių butų nuomos kainos šių metų pradžioje siekė 500 eurų, o dabar juos galima rasti už 700–750 eurų. Senamiestyje sumos taip pat šoktelėjo nuo 700 iki 900 eurų.

Tarpininkavimo mokestis nepriklauso

Visgi NT ekspertai pabrėžia, kad tarpininkavimo mokestį, kuris taip pat smarkiai išaugina sumą norintiems išsinuomoti butą, turėtų mokėti pats būsto savininkas.

„Jei brokeris šio mokesčio reikalauja iš nuomininko, vadinasi, jis turėtų atstovauti jo, o ne NT savininko interesus. Dabar turime kuriozinę situaciją – brokeris atstovauja nuomotoją, bet ima mokestį iš nuomininko.

Niekas šito nereguliuoja, todėl brokeriai ir ima savivaliauti, naudotis situacija. Tai nėra etiškas darbas, tokio mokesčio nuomininkai neturėtų mokėti“, – kalbėjo A.Antanavičius.

Visgi jis pripažino, kad nuomininkai nelabai turi iš ko rinktis, nes atsisakius mokėti nurodytą mokestį butas gali būti išnuomojamas kitam gyventojui.

T.S.Kvainickas pataria ieškoti skelbimų, kuriuose agentūros mokesčio nereikalaujama, o jei su tuo susiduriama, atidžiau pasidairyti internete, galbūt apie to buto nuomą yra paskelbęs ne tik brokeris, bet ir pats savininkas, mokesčio nereikalaujantis.

Visgi, jei neturima pakankamai pinigų susimokėti pirmąjį mėnesį už nuomą ir papildomus priedus, reikia pataupyti arba rinktis būstą, kuris yra toliau nuo miesto centro, mažesnis ir ne toks gražus.

„Dabar reikia gerai pagalvoti, ar tikrai verta mokėti daugiau už gražesnę sienų spalvą. Bet, žinoma, kol gyventojai mokės dideles sumas, tol nuomos kainos nesikeis, o žmonėms vis tiek reikia kur nors gyventi.

Gerai bent tiek, kad tas neva pradinis įnašas nuomai yra gerokai mažesnis nei reikalingas paskolai“, – portalui lrytas.lt komentavo T.S.Kvainickas.

Kaip keisis nuomos kainos?

Visgi, A.Antanavičiaus nuomone, nuomos kainos ilgai aukštumose nebesilaikys. Karo pabėgėlių srautas yra kiek atslūgęs, NT analitiko žiniomis, atsiranda ir grįžtančiųjų atgal į Ukrainą. Pasiūlos statistikoje jau taip pat matyti daugiau nuomojamų butų, kurie nedingsta vos tik įkėlus skelbimą, kaip būdavo anksčiau.

Taip pat, jo svarstymu, pasiūla truputį išaugo, nes žmonės jau nusprendė, kad nuomos kainos yra per didelės, jiems tai per brangu, todėl į didmiestį gyventi nebeatvažiavo, kiti nusprendė nekeisti esamo būsto ir laukti geresnės situacijos, o treti, išvydę neadekvačias nuomos kainas, nutarė NT įsigyti.

„Visa tai rodo, kad situacija nebėra tokia pati, kokia buvo pavasarį, kada nuomota bet kas už bet kiek. Be to, artėja ruduo ir šildymo sezonas, kuris Vilniuje tikriausiai bus ypač brangus, tad dedu nemažai vilčių, kad artimiausiais mėnesiais turėtume išvysti nuomos kainų kritimą. Nuomotojai tiesiog neturės kiti pasirinkimo, žmonėms toks kainų lygis tampa per brangus, teks mažinti kainas.

Žinoma, jos drastiškai nekris, nes turime aukštą infliaciją, atlyginimai irgi kyla, bet akivaizdu ir tai, kad nuomos kainos jau nebeturi, kur augti. Tad šiuo metu žiūrintiems į skelbimus ir galvojantiems, kad nuomotis bus itin skaudu kišenei, turiu tokią žinutę – kelių mėnesių bėgyje situacija turėtų tapti palankesnė“, – aiškino A.Antanavičius.

Tačiau, pasak T.S.Kvainicko, kainos kristi neturėtų, nes būstų liko tiek pat, o gyventojų, ukrainiečiams bėgant nuo karo ir Baltarusijos įmonių darbuotojams kraustantis į Lietuvą, yra daugiau, nei būdavo įprastai.

Ekonomistas Aleksandras Izgorodinas taip pat teigia, kad geriausiu atveju kainos stabilizuosis, bet tikrai nekris.

„Tai galėtų įvykti dėl krizės ir pasaulinės recesijos. Kiekvieną savaitę matome prastesnius JAV ir euro zonos makroekonomikos duomenis, anksčiau ar vėliau tai turėtų paveikti ir Lietuvos ekonomiką per eksportą. Jei akivaizdžiai mūsų ekonomika pradės lėtėti ar stagnuoti, nebebus erdvės kelti kainų, jos stabilizuosis.

Bet didelės recesijos Lietuvai neprognozuoju, nebent tik techninę, iš kurios išlipsime ekonomiškai stiprūs, nes ji praktiškai nepaveiks nei užimtumo, nei atlyginimų. Tad nuomos kainos turėtų išlikti aukštame lygyje“, – portalui lrytas.lt teigė A.Izgorodinas.

Tačiau T.S.Kvainickas įžvelgė kitą bėdą: „Paskolų išdavimas yra gana konservatyvus ir, pabrangus būsto paskoloms, kai kurie gyventojai gali nebeišgalėti jų pasiimti, todėl bus priversti būstą nuomotis, nors nuoma jiems greičiausiai bus brangesnė nei paskolos mėnesinė įmoka. Tarkime, gyventojas už nuomą mokės 700 eurų, kai už paskolą galėtų mokėti 500 eurų įmoką. Taip paskolos pradinio įnašo taupymui jis galės atidėti vis mažesnę sumą, pasiimti paskolą taps sudėtingiau. Susidaro užburtas ratas.“