7 įpročiai, kurie padės sutaupyti elektros: pasitikrinkite, ar taip darote

„Tenka girdėti, kad norėdami sutaupyti žmonės nustoja naudoti patogumą garantuojančius virtuvės prietaisus ir buitinę techniką. Tokie radikalūs pokyčiai nebūtini, pakanka peržiūrėti savo įpročius ir įsitikinti, kad jie teisingi ir neprisideda prie bereikalingo elektros naudojimo. Tie patys elektros prietaisai gali ir taupyti elektros energiją, ir ją švaistyti. Viskas priklauso nuo to, kaip juos naudojate ir prižiūrite. Nors šie veiksmai gali atrodyti nereikšmingi, ilgainiui jie gali lemti nemenkus elektros suvartojimo pokyčius“, – komentuoja energetikos sprendimų bendrovės „Elektrum Lietuva“ Produktų vystymo vadovas Mantas Kavaliauskas.

Virti tik tiek vandens, kiek reikia

Vienas dažniausiai naudojamų buitinių prietaisų virtuvėje, virdulys, gali tapti perteklinio elektros naudojimo priežastimi. Tai lemia vandens, kurį virinate, kiekis. Rekomenduojama virdulyje virti tik tiek vandens, kiek jo iš tiesų reikia, o ne pripilti pilną virdulį – tai leis sunaudoti iki 75 proc. mažiau elektros energijos.

„Užvirindami tik reikiamą vandens kiekį, o ne visą virdulį, kas mėnesį galite sutaupyti maždaug tiek elektros energijos, kiek jos užtektų 15 kartų išskalbti skalbinius. Tačiau nerekomenduojama elektriniame virdulyje virti mažiau vandens nei ant jo pažymėta minimali riba, kad nesugadintumėte jo kaitinimo elemento“, – pataria M. Kavaliauskas.

Reguliariai valyti virdulį

Virdulį būtina reguliariai nukalkinti, nes net 1 mm storio kalkių sluoksnis, padengęs virdulio kaitinimo elementą, padidina elektros energijos suvartojimą vandeniui užvirinti apie 10 proc.

Kalkių šalinimui galima naudoti specialias priemones arba pasitelkti aplinkai nekenksmingą būdą, naudojant citrinos rūgštį. Į virdulį įpilkite citrinos rūgšties, maksimalų kiekį vandens, užvirinkite, palaukite, kol kalkės nusės, ir vandenį išpilkite. Tada dar sykį užkaitinkite virdulį, pripiltą švaraus vandens, ir jį išpilkite.

Nustatyti tinkamą šaldymo temperatūrą Šaldytuvas veiks efektyviausiai, kai jo vidaus temperatūra bus +5 °C, o šaldiklio – -18 °C. Kiekvienas žemesnis laipsnis elektros suvartojimą padidins 5 proc.

„Jei šaldytuve nustatysite +4 °C temperatūrą, šaldytuvas sunaudos 5 proc. daugiau elektros energijos, jei +3 °C – 10 proc. daugiau. Tuo tarpu šaldymo efektyvumas bus toks pats, nes +5 °C temperatūra šaldytuve laikomiems produktams yra optimali. Jei šaldytuve yra reguliatorius be temperatūros rodmenų, nustatytą temperatūrą galima patikrinti į šaldytuvą įdėjus tinkamą termometrą“, – sako pašnekovas.

Šaldytuvas taip pat turėtų būti pastatytas atokiau nuo šilumos šaltinių – radiatorių, viryklių ir kitų prietaisų, kurie veikimo metu skleidžia šilumą, taip pat nuo tiesioginių saulės spindulių. Be to, nerekomenduojama jo statyti per arti sienos, kambario kampe ar nišoje, nes nebus užtikrinta tinkama oro cirkuliacija ir padidės elektros energijos sąnaudos. Aplink šaldytuvą turi būti palikta maždaug 5–10 cm laisvos erdvės oro cirkuliacijai.

Išvalyti šaldiklį

Elektros sunaudojimui įtakos turi ne tik tinkama šaldytuvų ir šaldiklių vidaus temperatūra, bet ir reguliarus jų valymas, mat kiekvienas ledo centimetras lemia, kad elektros suvartojimas padidėja 10 proc. Todėl reguliariai tikrinkite, ar šaldiklio skyriuje nėra ledo sluoksnio, o prireikus nedelsdami jį atšildykite. Tai ypač svarbu senesniems šaldytuvams, kuriuose nėra automatinio atitirpinimo funkcijos.

Naudoti tinkamo dydžio indus

Kai naudojate viryklę maistui gaminti, įsitikinkite, kad puodai ir keptuvės yra tinkamo dydžio. Pavyzdžiui, ant 20 cm skersmens kaitinimo vietos uždėjus 15 cm keptuvę ar puodą, paprastai iššvaistoma apie 40 proc. elektrinių viryklių skleidžiamos šilumos.

Be to, būtina puodus ir keptuves uždengti dangčiais – taip šiluma išliks viduje, todėl patiekalui gaminti sunaudosite mažiau elektros energijos.

Jei norite pagamintą maistą pašildyti, elektros taupymo atžvilgiu kur kas efektyviau tai daryti naudojant mikrobangų krosnelę. Ji maisto pašildymui sunaudoja iki 60 proc. mažiau elektros nei orkaitė ar kaitlentė, kadangi šildo kur kas greičiau.

Prižiūrėti filtrus

Baldų ir buitinės technikos paviršius valome dažnai, o štai viduje esantys filtrai mūsų dėmesio tiek nesulaukia. O be reikalo – reguliariai keisdami arba valydami elektrinių prietaisų filtrus, jų elektros suvartojimą sumažinsite 15 proc.

Kiekvieną kartą gamindami maistą naudojate viryklės gartraukį, tad jis dengiasi nuosėdomis, kurios ilgainiui sumažina jo efektyvumą – oras ne taip gerai išvalomas ir gartraukis turi veikti ilgiau, atitinkamai naudodamas daugiau elektros.

Jei gartraukis turi plaunamą filtrą, jį galima išvalyti po karštu tekančiu vandeniu arba pamerkus į vandenį. Jei gartraukio filtrą vien vandeniu sunku išvalyti, galite pasigaminti pastą iš valgomosios sodos ir vandens. Viryklės gartraukio filtrą taip pat galima plauti indaplovėje, į ją įdėjus to paties indams naudojamo ploviklio. Jei gartraukis turi vienkartinius filtrus, juos rekomenduojama keisti kas 2–6 mėnesius, priklausomai nuo gamintojo, modelio ir gartraukio naudojimo intensyvumo.

Išjungti elektros prietaisus iš tinklo

Ekspertas atkreipia dėmesį, kad dar retas kuris iš elektros tinklo išjungia prietaisus, veikiančius budėjimo režimu, o toks įprotis padėtų sumažinti bendrą namų ūkio elektros energijos suvartojimą.

Jei neketinate ilgesnį laiką naudoti prietaisų su skaitmeniniu ekranu ar maža budėjimo režimo metu veikiančia lempute, pavyzdžiui, kavos aparato, orkaitės, virtuvinio kombaino ar bet kokio kito elektros prietaiso, ištraukite juos iš elektros lizdo. Budėjimo režimu veikiantys prietaisai vidutiniškai sunaudoja 10 proc. veikimo metu sunaudojamos elektros energijos.

Norėdami palengvinti kasdienį šių elektros prietaisų naudojimą, rinkitės ilgintuvą su įjungimo ir išjungimo jungikliu. Taip vienu prisilietimu atjungsite kelis budėjimo režimu veikiančius elektros prietaisus.