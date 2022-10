Informavo „Maximos“ „Ačiū“ kortelių turėtojus: jas pakeitus žadama daugiau nuolaidų

„Vien per pirmąjį mėnesį „Ačiū“ korteles pasikeitė kas trečias pirkėjas ir iškart pajuto jų privalumus. Atsiskaitant už pirkinius žmonėms dabar pakanka naująja kortele tik priliesti kortelių skaitytuvą, tad apsipirkimas „Maxima“ parduotuvėse tapo dar greitesnis ir patogesnis. Be to, jas pasikeitusieji sulaukia ir 3 papildomų nuolaidų kitam apsipirkimui“, – teigia „Maximos“ korporatyvinių reikalų ir komunikacijos departamento direktorė Ernesta Dapkienė.

Pirkėjai, pasikeitę korteles, nuo spalio 18 d. iki lapkričio 18 d. galės pasinaudoti trimis vienkartinėmis nuolaidomis: 35 proc. kavai, 40 proc. žaislams (išskyrus „Lego“), 30 proc. „Krekenavos“ virtoms ir karštai rūkytoms dešroms bei dešrelėms.

„Prisijungusieji prie lojalumo programos nuolaidų sulaukia gerokai daugiau: naudojasi specialiomis „Ačiū“ akcijomis, jungiasi į nuolaidų klubus, dalį išleistų lėšų susigrąžina į kortelę „Maxima“ pinigais, taip pat jiems nuolaidas suteikia mūsų partneriai. Kad pirkėjai vertina šiuos mūsų pasiūlymus, rodo ir stabiliai auganti statistika: iš viso jau esame išdavę beveik 1,9 mln. „Ačiū“ kortelių“, – sako E. Dapkienė.

Parduotuvėse galima ir gerokai sutaupyti, ir laimėti vertingų prizų

Pirkdami parduotuvėse „Maxima“ ir pateikę „Ačiū“ kortelę arba programėlę, pirkėjai naudojasi papildomomis nuolaidomis bei kaupia „Maximos“ pinigus. Jais vėliau galima padengti iki 99 % pirkinio sumos prekybos tinkle. Vieno „Maximos“ pinigo vertė lygi 1 eurui.

Šiemet išplėstas ir „Ačiū“ klubų pasirinkimas, kurių nariai sulaukia specialių ilgalaikių pasiūlymų, parengtų pagal jų poreikius bei pomėgius. Kiekvienas lojalumo programos narys gali pasirinkti 5 jam naudingiausius klubus ir naudotis net iki 50 proc. nuolaidomis tam tikroms prekių grupėms, o prekybos tinklo partneriai dar prideda savo pasiūlymų ir žaidimų.

„Nuolat vertiname pirkėjų įpročius ir pagal juos siūlome papildomas akcijas būtent tose srityse, kurios jiems aktualiausios. Ypatingų nuolaidų sulaukia mėgstantys žuvies patiekalus arba sūrių įvairovę, mylintys kates arba šunis, kambarinius augalus arba sodą puoselėjantys „Maximos“ klientai, taip pat kūdikius auginančios šeimos, knygų skaitytojai ar gyvenimo be kepsninės neįsivaizduojantys žmonės. Šiemet specialius pasiūlymus parengėme ir studentams – jaunuoliams, pradedantiems savarankišką gyvenimą“, – primena E. Dapkienė.

Jos teigimu, populiariausiu klubu išlieka „Mažylių“, kurio daugiau nei 100 tūkst. narių tokias prekes kaip kūdikių sauskelnės, vaikiški drabužiai, kūdikių maistas ir pan. perka geresnėmis kainomis.

Šiemet kiekvienam „Maximos“ klientui „Ačiū“ kortelė atveria galimybę taip pat dalyvauti „Gimtadienių gimtadienio“ žaidime, kuriame kiekvieną dieną iki metų pabaigos dalijama po 3 tūkst. dovanų. Be to, vyksta savaitės žaidimai, kurių laimėtojai džiaugiasi vertingais prizais. Kas mėnesį vienam laimingajam atitenka ir pagrindinis 30 tūkst. eurų prizas.

Asmeninio dėmesio klientai sulaukia ir savo gimtadienio proga: kiekvienas „Ačiū“ programos narys gauna 10 proc. nuolaidą vienam apsipirkimui, 30 proc. nuolaidą tortams, pyragams, pyragaičiams, plokštainiams, šakočiams, nealkoholiniam vynui, sidrui, alui ir kitų išskirtinių pasiūlymų.

Nuolaidos ne tik „Maximoje“, bet ir vairuojant ar keliaujant

„Esame didžiausias prekybos tinklas Lietuvoje, turintis ilgamečius ir tvirtus ryšius su partneriais – tai leidžia mums savo klientams pasiūlyti nuolaidų ir už „Maxima“ parduotuvių ribų. Naudojantis partnerių pasiūlymais sutaupyti galima tiek pramogaujant, tiek planuojant neišvengiamas išlaidas“, – sako „Maximos“ korporatyvinių reikalų ir komunikacijos departamento direktorė.

Pavyzdžiui, „Ačiū“ kortelę turintys vairuotojai gali privalomąjį vairuotojo draudimą bendrovėje „Gjensidige“ įsigyti su 5 proc. nuolaida.

Kinomanams patiksianti naujiena – kino filmus programos nariai „Apollo“ teatruose antradieniais jau gali žiūrėti dvigubai pigiau.

Tuo tarpu partneris „Gera dovana“ „Ačiū“ kortelės turėtojams kiekvieną mėnesį suteikia vis naują pasiūlymą. Rugsėjį kviečiama pasinaudoti 25 proc. nuolaida bilietams į virtualios realybės atrakcioną.

Nuolaidos lydi net ir vykstant į svečias šalis. Platų poilsinių ir pažintinių kelionių pasirinkimą siūlanti agentūra „West Express“ kortelės „Ačiū“ turėtojams suteikia 5 proc. nuolaidą įsigyjant kelionę internetu.

Kad ir toliau būtų galima naudotis visomis šiomis papildomomis naudomis, turimas „Ačiū“ korteles pirkėjai kviečiami pasikeisti iki 2023 m. vasario 28 d. Tai padarę jie sulauks 3 vienkartinių nuolaidų kitam apsipirkimui tą mėnesį. Papildomos nuolaidos bus suteikiamos iki šių metų gruodžio 19 d.