Kaip apsipirkinėsime internetu ateityje?

Panašių staigių pokyčių matome ir kalbėdami apie apsipirkimo internete procesą. Per dvejus metus atsirado anksčiau neregėtų paslaugų –maisto pristatymas į namus vos per valandą, nemokamas prekių pristatymas su nemokamu grąžinimu ir daug kitų paslaugų, kurios apsipirkimą internete pavertė vis malonesne lankymosi įprastose parduotuvėse alternatyva. Inovacijų apsipirkimo internetu pasaulyje vis daugėja ir per artimiausius metus sulauksime jų dar daugiau. Apie tai, kokios jos bus ir kokių naujovių laukia pirkėjai, pasakoja daugiafunkcio mokėjimo kortelių priėmimo sprendimo Klix ekspertų komanda.

Paieškos įrankių tobulėjimas

Norint suprasti, kokių naujų sprendimų galima tikėtis ateityje, o kurie iš jų taip ir liks tik idėjos, pirmiausia reikia išsiaiškinti, lig šiol įgyvendintų elektroninės prekybos patobulinimų kryptį. Pirkimą internetu galim suskirstyti į keletą etapų. Pirmasis – reikalingos prekės ar paslaugos paieška. Internetinės parduotuvės investuoja nemažai lėšų tam, kad atvestų klientą į savo prekybos platformą, tačiau pamiršta apie vidinių paieškos įrankių parduotuvėje tobulinimą. Galima tikėtis, kad ateityje klientai vis dažniau pageidaus labiau ištobulintų ir patogių naudoti paieškos įrankių, kitas žingsnis galėtų būti balsu valdomų paieškos įrankių tobulinimas.

Klix atliktoje apklausoje buvo išsiaiškinta, kad pirkėjų apsipirkimą palengvintų suasmeninti pasiūlymai ir nuolaidos. Gali būti, kad ateityje galėsime apsipirkti tiesiog pasakydami savo pageidavimus išmaniajam telefonui, kuris suras reikalingą produktą, pagal mūsų išsakytus poreikius, taip pat parinks elektronines parduotuves, suras dominančioms prekėms taikomas nuolaidas ir specialius pasiūlymus.

Apmokėjimo už pirkinį tobulinimas

Kitas pirkimo etapas, kuriame galime sulaukti inovacijų, yra apmokėjimas už pirkinį. Nemažai el. parduotuvių jau yra įsidiegę mokėjimo sprendimus, kurių galėjome tikėtis tik po ketverių metų ar dar vėliau. Pavyzdžiui, įvairių mokėjimo būdų atsiradimas beveik bet kurioje elektroninėje parduotuvėje mums jau tapo įprastas, taip pat elektroninėje prekyboje sparčiai populiarėja konceptas „pirk dabar, mokėk vėliau".

Elektroninėje parduotuvėje naudojant Klix, patvirtinus pirkinių krepšelį reikia pasirinkti apmokėjimo būdą: atsižvelgiant į konkrečios parduotuvės pasirinktus Klix sprendimus, atsiranda keletas būdų – pirma, Klix Pay by card, arba apmokėjimas kortele, antra, apmokėjimas naudojant populiariausių bankų internetinės bankininkystės sistemą, palaikomą Klix, ir trečia, apmokėjimas naudojantis Klix Pay later, kai klientui suteikiama galimybė padalyti mokėtiną sumą į kelias įmokas.

Tam, kad apsipirkimo procesas būtų dar patogesnis, kiekvienas pirkėjas gali parsisiųsti Klix programėlę ir užregistruoti savo mokėjimo korteles. Kai planuosite atsiskaityti bet kurioje iš Klix partnerių parduotuvių, apmokėjimo metu galėsite pasirinkti kurią nors iš Klix App registruotų kortelių ir patvirtinti apmokėjimą vos vienu mygtuko paspaudimu. Programėlę galite rasti Apple App Store ir Google Play Store.

Labai sparčiai vystomas ir mokėjimo dalimis principas, kuris iš esmės yra lizingas, tik jo procesas yra automatizuotas ir nėra reikalingi jokie fiziniai dokumentai. Automatizavimas paslaugos suteikimo laikotarpį sutrumpino iki poros minučių.

Automatinis užsakymo apdorojimas

Nepaisant to, kad pirkėjams patinka asmeniškai supakuoti pirkiniai su maloniomis padėkos žinutėmis ir kitokiomis staigmenėlėmis, didžioji jų dalis labiausiai vertina greitą užsakymo apdorojimą. Todėl automatizavimas ateityje turės didelį vaidmenį elektroninės prekybos pasaulyje. Tokie milžinai kaip Amazon jau eina šia kryptimi, jų siuntinius pakuoja robotai, o pristatymą iš dalies vykdo dronai. Lietuvojetokių dronų artimoje ateityje turbūt nesulauksime, tačiau didesnis automatizavimas jau taikomas ir keliose vietinėse parduotuvėse.

