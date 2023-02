Panevėžyje – nesusipratimas eilėje dėl išmokų: papasakojo, kas vyksta savivaldybėje

Šiek tiek kitokia situacija yra su šildymo kompensacijomis. Žmonės nestovi eilėje, nes dažniausiai teikia prašymus per „spis.lt“ programą ir gauna pranešimą, ar jam priklauso kompensacija ir ar teisingai užpildė prašymą.

Brovėsi be eilės

Į naujienų portalą JP kreipėsi panevėžietė Kamilė B. (tikroji pavardė redakcijai žinoma) ir pasakojo, kad jai reikėjo pašalpos artimos giminės laidotuvėms.

„Maniau, kad atėjusi į savivaldybę problemą išspręsiu greičiau, bet apsirikau. Užsiregistravau ir gavau lapelį su numeriuku. Buvo pasakyta, kad teks palaukti ir būsiu pakviesta. Deja, to pakvietimo nesulaukiau, nes kiti žmonės į 114 kabinetą brovėsi be eilės. Neiškentusi, pravėriau kabineto duris ir paklausiau, kodėl taip ilgai reikia laukti ir kodėl nekviečia pagal numerius“, – pasakojo moteris ir teigė, kad įsikalbėjusi su socialine darbuotoja, gavo patarimą.

Internetu greičiau

„Ji man patarė, jog norint gauti išmoką laidojimui, nebūtinai stovėti eilėje. Prašymą galiu užpildyti internetu ir laukti atsakymo apie išmokos paskyrimą. Apsisukau ir išėjau. Pagalvojau, kad internetu bus greičiau ir kur kas patogiau. Tik įdomu, kodėl tokia netvarka prie kabineto? Kodėl tokia eilė? Kodėl registratūroje paaiškina, kad pakvies, o niekas nekviečia? Tik gudresni lenda be eilės ir susitvarko reikalus“, – stebėjosi Kamilė B.

Priima be eilės

Panevėžio miesto savivaldybės Socialinių reikalų skyriaus vedėja Audrė Grainienė teigė, kad 114 kabinetas sulaukia daugiausiai lankytojų.

„Čia sprendžiami įvairių išmokų, kompensacijų, pašalpų klausimai ir priimami užsiregistravę žmonės. Laidojimui išlaidas, jeigu neskubu, galima gauti nebūtinai tą pačią dieną. Be to, dėl laidojimo išmokų į 114 kabinetą žmonės priimami be eilės. Todėl gali būti ir daugiau stovinčių žmonių, kurie laukia, o kiti tikriausiai skuba ir braunasi be eilės.

Penktadieniais laidojimo išmokas mokame net du kartus – daugiau žmonių kreipiasi su prašymais. Ir šiaip į 114 kabinetą daugiausiai žmonių laukia, kol bus priimami. Gal čia įvyko nesusipratimas arba moteris neturėjo kantrybės. Nesu gavusi nusiskundimų dėl darbo 114 kabinete“, – teigė A.Grainienė ir sakė pasidomės, kaip vyksta darbas minėtame kabinete.