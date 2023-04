Besipučiant EURIBOR daugėja galvojančių apie paskolų atostogas – tiksliai suskaičiavo, ką iš jų išpešite

Pašnekovas skaičiuoja: turint 100 tūkst. eurų paskolą 30-iai metų su 2 proc. palūkanomis – tiek, kiek buvome pripratę mokėti prieš metus – mėnesio įmoka siekė 370 eurų. Iš jų kredito dalis – 203 eurai, palūkanos – 167 eurai. Esant tokioms sąlygoms ir prireikus kredito atostogų, žmogus kurį laiką nemokėtų 203 eurų – bankui pervestų tik palūkanas, šiuo atveju 167 eurus.

Kai palūkanos išauga iki 5 proc., sumos pasiskirsto taip: mėnesio įmoka – 537 eurai, kredito dalis – 120 eurų, o palūkanos – 417 eurų.

Jei palūkanos 7 proc., mėnesio įmoka – 665 eurai, kredito dalis – 82 eurai, o palūkanos, kurių negali atsisakyti mokėti pasiėmęs kredito atostogas – 583 eurai.

„Esant didelėms palūkanoms, kredito atostogos žmogui nelabai ir padeda. Žinoma, jei esi be darbo, tai šiokia tokia paspirtis. Bet tai nesukurs efekto, kad galėtum tris mėnesius būti ramus.

Čia atsiranda dar kita pasekmė: jei žmogus įmokas atsideda trims mėnesiams, vėliau jo mėnesio įmoka padidės – juk tą, ko kurį laiką nemoka, vis tiek teks sumokėti. Kredito atostogos nėra dovana“, – komentavo M.Jansonas.

Įprastai bankai sutinka su trijų mėnesių kredito atostogomis. Anot pašnekovo, Lietuvos banko prašyta padaryti jas ilgesnes – 6 ar net 12 mėnesių, bet, M.Jansono žodžiais tariant, kaip visada nugalėjo bankai.

Trumpos kredito atostogos paskolos turėtojui ne į naudą dėl kelių priežasčių.

„Jei žmogui per tą laiką reikalai nesusitvarko, jis turi nulenkti galvą ir prašyti kredito atostogų pratęsimo. Tačiau įstatyme rašoma, kad kredito atostogomis galima pasinaudoti vieną kartą per visą paskolos laikotarpį. Vadinasi, kai kredito atostogų prašoma antrą ar trečią kartą, bankas gali, pavyzdžiui, pakeisti banko maržą – antrą kartą paprašius kredito atostogų paskolos gavėjas laikomas nebepatikimu. Be to, bankas kredito atostogų gali nė nesutikti pratęsti“, – aiškino Finansų ir Kreditų valdymo asociacijos prezidentas.

Yra ir dar vienas niuansas: tik pirmą kartą imant trijų mėnesių kredito atostogas bankas negali keisti sutarties ir už tai reikalauti papildomų mokesčių. Kitais atvejais tai gali būti laikoma sutarties keitimu, o tai – papildomi mokesčiai.

Pašnekovo žiniomis, tik vienas iš Lietuvoje veikiančių bankų leidžia kredito atostogomis pasinaudoti sykį per trejus metus, likusieji – kartą per visą paskolos laiką.

Daugėja norinčių atidėti mokėjimus

SEB banko valdybos narė, Mažmeninės bankininkystės tarnybos vadovė Eglė Dovbyšienė portalui lrytas.lt teigė pastebinti, kad pastaraisiais mėnesiais kiek padaugėjo klientų, kurie domisi galimybėmis atidėti paskolų įmokų grąžinimą ar teikia prašymus bankui tai padaryti.

Tiems gyventojams, kurie susiduria su finansiniais sunkumais ir dėl to negali vykdyti savo finansinių įsipareigojimų, rekomenduojama kuo anksčiau kreiptis į banką ir nelaukti, kol susikaups skolos. Kiekvienu tokiu atveju ieškoma individualių sprendimų.

„Paskolos įmokų grąžinimo atidėjimas – tai sprendimas, padedantis sumažinti finansinę naštą nenumatytais atvejais. Klientams, kurie grąžindami turimą būsto paskolą susidūrė su finansiniais sunkumais, paskolos grąžinimą SEB bankas gali atidėti iki 12 mėnesių. Kiekvieno kliento situacija vertinama individualiai ir paskolos įmokų grąžinimo atidėjimas gali būti pratęsiamas“, – komentavo E.Dovbyšienė.

Finansinei situacijai pagerėjus, klientas bet kada gali atšaukti paskolos grąžinimo atidėjimą. Tokiu atveju įprasti paskolos įmokos mokėjimai atnaujinami kitą mėnesį.

Pasibaigus paskolos įmokų grąžinimo atidėjimo laikotarpiui, jų mėnesio įmokos padidėja, nes palūkanos skaičiuojamos nuo didesnės negrąžintos paskolos sumos ir jų sumokama daugiau negu tuo atveju, jei paskola būtų grąžinama be atidėjimo.

Dar kovo pradžioje finansų rinkose buvo vertinama, kad bazinės palūkanų normos pikas gali viršyti 4 proc., tačiau dabar vyrauja lūkesčiai, kad Europos Centrinis Bankas palūkanų normas didins iki 3,5 procento.

SEB banko ekonomistai mano, kad bazinė palūkanų norma piką pasieks liepą – ši norma bus 3,75 procento. „Tačiau gyventojams reikia būti pasiruošusiems ir didesnėms palūkanų normoms, jeigu infliacija viršytų centrinio banko lūkesčius“, – įspėjo pašnekovė.

Tarp „Swedbank“ klientų nėra reikšmingai išaugusio skaičiaus tų, kurie susidurtų su sunkumais vykdyti savo turimus finansinius įsipareigojimus ir grąžinti paimtas paskolas. „Manome, kad pastarųjų metų nuoseklus atlyginimų augimas ir pozityvi ekonomikos plėtra plačiąja prasme sukūrė prielaidas stabiliai gyventojų finansinei situacijai, – perdavė banko „Swedbank“ Privačių klientų tarnybos vadovas Pavelas Ladziato.

Anot jo, būsto paskolų atveju, įvertinus kliento situaciją, bankas gali pasiūlyti tokias išeitis ar jų derinius:

paskolos įmokos mokėjimo dienos pakeitimas – tokia išeitis siūloma tada, kai pasikeičia darbo užmokesčio, išmokų arba kitų pajamų gavimo data. Paskolos įmokos mokėjimo dieną nemokamai pakeisti galima prisijungus prie savo internetinės bankininkystės kelių mygtukų paspaudimu;

paskolos grąžinimo grafiko koregavimas ir/arba paskolos grąžinimo termino pratęsimas siekiant sumažinti mėnesio įmokas;

paskolos grąžinimo įmokų atidėjimo laikotarpis – sutariama, kad klientas tam tikrą laiką mokės tik paskolos palūkanas. Paskolos grąžinimo įmokų atidėjimas galimas esant bent vienai iš nurodytų aplinkybių: nutrūksta kredito gavėjo santuoka, miršta kredito gavėjo sutuoktinis, kredito gavėjas ar jo sutuoktinis tampa bedarbiu, kredito gavėjas pripažįstamas nedarbingu arba iš dalies darbingu Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme nustatyta tvarka ir esant kitoms aplinkybėms. Paskolos atidėjimo terminas nustatomas individualiai atsižvelgiant į kiekvieno kliento situaciją bei finansines galimybes, įprastai jis siekia 6 mėn. ir daugiau.

Patys pamato, kur daro klaidas

Anot P.Ladziato, susidūrus su finansiniais sunkumais pirmiausia reikėtų įvertinti galimybes sumažinti išlaidas – nusistatyti veiksmų planą. Neretai tokio plano sudarymas gali pareikalauti bent minimalių gyvenimo būdo pokyčių, tačiau laiku įvesta finansinė disciplina ilgainiui gali padėti išvengti sudėtingesnių problemų.

Jam antrina M.Jansonas: „Kartais antras automobilis šeimoje tėra mados reikalas. Būna, kad jis „suvalgo“ ir pusę paskolos įmokos. Visada rekomenduojame žmonėms vesti šeimos biudžetą ir pasiskaičiuoti, kiek per mėnesį kainuoja automobilis. Tuomet apsiskaičiuoti, kiek jis kainuoja vienai dienai. Būna, kad paaiškėja, jog viena diena atsieina 10–15 eurų, kai pavėžėjas iki centro nuveš už 3 eurus“.

Pašnekovas skaičiuoja toliau: galbūt automobiliu, kuris kainavo 10 tūkst. eurų, važiuojate porą kartų per savaitę. Po penkerių metų mašina kainuos tik 5 tūkst. eurų. Paprasta matematika, kad per metus automobilis nuvertės apie tūkstantį eurų arba 80 eurų per mėnesį.

„Jei jau žmogus eina į banką ir prisiima tokius didžiulius – 100, 200 tūkst. eurų įsipareigojimus – jie kaip ir įmonės turi sekti savo išlaidas. Būna, kad žmonės per savaitgalį pramogom išleidžia 200 eurų, turi du džipus, o skundžiasi, kad įmokomis bankui. Jei jau neišgali bankui sumokėti paskolos, kažkurias išlaidas reikia sumažinti.

Dažniausiai nebūtina baigti finansų studijų – užtenka kelis mėnesius rašytis pajamas ir išlaidas. To pakanka, kad žmonės patys rastų atsakymus, kur daro klaidas“, – kalbėjo M.Jansonas.

Dar viena jo rekomendacija, kaip išspręsti savo finansines problemas – neužsisėdėti darbe, kuriame gaunate nepakankamai pajamų. Anot M.Jansono, greičiausias būdas kažką gyvenime pagerinti – pažiūrėti darbo vietas, kur mokama daugiau. „Žinoma, turėtumėte kelti ir savo kvalifikaciją. Jei žmogus ima paskolas, nori važinėti geresniu automobiliu ir turėti geresnį būstą, natūralu, kad tam turi ir pasiaukot – skirti laiko specialybei ir kelti savo pajamas“, – siūlė pašnekovas.