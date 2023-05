Nusiteikite – nuo liepos gyventojams brangs „Vilniaus vandenų“ paslaugos

Mėnesiniu mokesčiu yra vadinama geriamojo vandens apskaitos prietaisų ir nuotekų apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio paslaugų kaina.

Nuo 2023 m. liepos 1-os dienos butų gyventojai, kurių namuose įrengtas bendrovei „Vilniaus vandenys“ priklausantis apskaitos prietaisas, per mėnesį mokės 1 euro centu daugiau: nuo 0,65 euro be PVM iki 0,66 euro be PVM (0,80 euro su PVM).

Individualių namų gyventojams, kurių namuose apskaitos prietaisas įrengtas namo įvade, mėnesinė kaina padidės 2 euro centais: nuo 0,53 euro be PVM iki 0,55 euro be PVM (0,66 euro su PVM).

Bendrijų gyventojai, kai apskaitos prietaisas įrengtas bendrijos įvade, nuo liepos mėnesio mokės mažiau: nuo 1,78 euro be PVM iki 0,99 euro be PVM (1,20 euro su PVM).

Taip pat nuo liepos mėnesinis mokestis už paslaugas keisis ir įmonėms, priklausomai nuo naudojamo apskaitos prietaiso diametro. Šis mokestis vidutiniškai įmonėms padidės 0,79 euro centais be PVM (0,96 euro su PVM).

Paskutinį kartą „Vilniaus vandenų“ mėnesinis mokestis klientams buvo pakeistas prieš 2 metus, 2021-ųjų vasarą.

Šios vasaros viduryje bendrovės „Vilniaus vandenys“ klientams pradedančio galioti atnaujinto mėnesinio mokesčio pasikeitimus nulėmė makroekonominiai pokyčiai ir pasikeitusios įmonės sąnaudos.

Bendrovė pastebi, kad mėnesinio mokesčio kaina vilniečiams ir rajonų, kuriuos aptarnauja „Vilniaus vandenys“, gyventojams išlieka viena žemiausių Lietuvoje. Palyginimui Kaune geriamojo vandens apskaitos prietaisų ir nuotekų apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio paslaugų mėnesinė kaina butų gyventojams yra 1,07 euro be PVM, Klaipėdoje – 0,74 euro be PVM, Šiauliuose – 0,88 euro be PVM.

„Vilniaus vandenys“ tiekia geriamąjį vandenį ir tvarko nuotekas 278 tūkst. klientų Vilniuje bei Vilniaus, Švenčionių ir Šalčininkų rajonuose. Bendrovės akcininkai yra Vilniaus miesto (90,79 proc.), Vilniaus (4,06 proc.), Švenčionių (3,37 proc.) ir Šalčininkų (1,78 proc.) rajonų savivaldybės.

Nuo liepos 1 keičiasi „Tauragės vandenys“ paslaugų įkainiai

Tauragės rajono savivaldybė informuoja, kad nuo liepos 1 d. keičiasi UAB „Tauragės vandenys“ paslaugų įkainiai.

Nuo liepos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute kainuos – 3,00 euro/m3, (dabartinė kaina: – 3,11 euro/butui per mėn.).

Vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute – 0,80 euro/butui per mėn. (dabartinė kaina: – 1,44 euro/butui per mėn.);

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose – 2,95 euro/m3 (dabartinė kaina: – 3,11 euro/butui per mėn.);

Vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose – 0,52 euro/apskaitos prietaisui per mėn. (dabartinė kaina: – 1,22 euro/butui per mėn.);

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams (įmonėms), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams – 3,05 euro/m3, (dabartinė kaina: – 3,21 euro/butui per mėn.);

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams (įmonėms), perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade – 2,63 euro/m3 (dabartinė kaina: – 2,77 euro/butui per mėn.);

Vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučių namų įvaduose – 9,74 euro/namui per mėn. (dabartinė kaina: – 5,93 euro/butui per mėn.);

Abonentams – 2,51 euro apskaitos prietaisui per mėn. (dabartinė kaina: – 2,50 euro/butui per mėn.).