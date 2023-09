Paskutinę minutę bėgantiems į Migracijos departamentą – įspėjimas: netrukus galite likti stovėti prie durų

Ne visi skuba pasikeisti dokumentus

Kornelija iš Molėtų, pamačiusi, kad pase vis dar įrašyta senoji pavardė, suskubo dokumentus pasikeisti. Molėtiškė džiaugiasi, kad nespėjo rezervuoti kelionės ir įsigyti bilietus – vidinis balsas tarytum pastūmėjo merginą patikrinti, ar turi tvarkingus dokumentus ir kelionėje nekils nepatogumų.

Kornelija iškart nuvyko į Molėtų Migracijos departamento skyrių ir įprasta tvarka užsisakė naują pasą. „Pas mus eilių Molėtuose visiškai nėra. Aš nuėjau ir pasidariau per 5 minutes“, – portalui lrytas.lt patikino ji. Pašnekovė pridūrė, kad išties tenka girdėti, jog dalis Vilniaus gyventojų neretai atvykdavo ir į pačius Molėtus, kad greičiau gautų dokumentus – mat Vilniuje gyvose eilėse tekdavo pralaukti ne vieną valandą.

Anot jos, nors šiame skyriuje asmens dokumentą turėtų padaryti per mėnesį, sulaukiama ir per savaitę. Štai savo sūnui taip pat buvo užsakiusi asmens dokumentus, kuriuos gavo lygiai per savaitę, nors užsakymas buvo neskubus.

Eilėse laukti nereikėjo ir pasą ji jau laiko rankose, tačiau tai gali būti didesnis iššūkis didmiesčių gyventojams.

Nors patariama dokumentus pasikeisti, galioja ir senasis asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. Pavyzdžiui, kaunietė Miglė nutarė keliauti su pasu, kuriame senoji pavardė ir naujus dokumentus užsisakyti tik grįžusi iš kelionės.

„Praėjus dviem dienoms po vestuvių, turėjome skristi į Kretą, tačiau, nors mano pavardė ir pasikeitė, kelionėn skridau su pasu, kuriame – senoji pavardė. Žinojau, kad svarbiausia, jog sutaptų kelionės dokumentuose esanti pavardė su ta, kuri yra pase, tad paso keistis tikrai neskubėjau“, – savo patirtimi portalui lrytas.lt dalijosi ji.

Kelionių agentūra jai patikino, kad taip galima – visuose dokumentuose pavardė tokia pat, todėl jokių nesklandumų nekilo.

„Daugiau problemų kilo jau grįžus iš kelionės namo, kai nutariau, jog laikas naujam pasui su naująja pavarde. Prieš lipdama į lėktuvą nutariau užsiregistruoti vizitui ir likau nemaloniai nustebinta. Artimiausias vizito laikas – po dviejų mėnesių, be to, dar kelias savaites vyksta ir gaminimas. Pagaminus pasą, būtų tekę vėl registruotis vizitui, kad dokumentą atsiimčiau. Kiek mėnesių visa tai būtų užtrukę?“ – piktinosi Miglė.

Ji atkreipė dėmesį, kad seniau Kaune veikė keli Migracijos departamento poskyriai, tačiau dabar yra paliktas tik vienas.

„Dabar visas Kaunas lekia į vieną poskyrį, tad ir eilės begalinės“, – pasakojo kaunietė. Todėl dar birželio viduryje ji nutarė, kad bus greičiau laukti gyvoje eilėje. O laukė ji tada apie valandą, tačiau vis greičiau, palyginti su keliais mėnesiais.

Vilniaus miesto savivaldybės Civilinės metrikacijos skyriaus specialistai portalui lrytas.lt aiškino, kad pasikeitus asmenvardį, taip pat privalu pasikeisti ir kitus dokumentus: nuo vairuotojo pažymėjimo iki banko kortelių. Taip pat reikia informuoti darbdavį ar mokymo įstaigą.

„Pagal Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo Nr. XII-1519 (toliau – Įstatymas) 6 straipsnio 7 ir 8 dalis, asmens tapatybės kortelė ir pasas yra keičiami pasikeitus asmens pavardei, tačiau Įstatyme nėra nurodytas terminas per kurį asmuo turėtų pasikeisti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, pasikeitus asmenvardžiams.

Įstatymo 8 straipsnyje yra išvardinti atvejai, kai asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai tampa negaliojančiais ar tokiais yra paskelbiami. Tarp šių atvejų nėra nurodyta, kad asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai tampa negaliojančiais ar tokiais yra paskelbiami, kai pasikeičia asmens asmenvardžiai. Taigi tokiu atveju asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas galioja iki jame nurodyto galiojimo termino“, – rašoma komentare.

Keisis tvarka

Portalo lrytas.lt žurnalistai padarė eksperimentą ir rugsėjo 5 dienos rytą patikrino, kada artimiausias vizitas paso, asmens tapatybės kortelės užsakymui būtų Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos skyriuose.

Vilniuje artimiausias vizitas būtų rugsėjo 28 dieną, Kaune – 27 dieną, o Klaipėdoje – 21 dieną.

Tuo metu Molėtuose į vizitą jau būtų galima užsirašyti vos po kelių dienų.

Vilniaus skyriuje, itin išaugus klientų srautams, nuo liepos 10 d. šiame padalinyje sustabdytas Lietuvos piliečių, norinčių užsisakyti pasus ar asmens tapatybės korteles, aptarnavimas gyva eile – pageidaujama, kad vizitui būtų registruojamasi.

Tačiau aptarnavimo tvarka nuo spalio 1 dienos vėl keisis. Pokyčiai – visuose teritoriniuose Migracijos departamento padaliniuose. Tad naują pasą arba asmens tapatybės kortelę norintys užsisakyti Lietuvos piliečiai vizitus į klientų aptarnavimo skyrius turės iš anksto rezervuoti internetu arba telefonu, gyva eile asmenys bus aptarnaujami tik tam tikrais išimtinais atvejais.

Pavyzdžiui, išankstinės registracijos nereikės pensininkams ir asmenims su negalia – jie bus aptarnaujami be eilės. Išimtys galios ir Lietuvos piliečiams, kurie pasą nori užsisakyti ypatingos skubos tvarka, kai jis pagaminamas tą pačią dieną.

Vizito rezervuoti taip pat nereikės pagaminto dokumento atsiimti atvykstantiems klientams.

Teigiama, kad permainos skirtos tam, kad būtų gerinamas klientų aptarnavimas, efektyviau prognozuojami žmonių srautai ir paskirstyti darbuotojų pajėgumai.

Šių metų liepą asmenų aptarnavimas gyva eile su tam tikromis išimtimis buvo sustabdytas tik Vilniaus skyriuje. Kaip parodė praktika bei klientų srautų analizė, toks sprendimas visiškai pasiteisino, todėl nuspręsta taikyti jį ir visoje šalyje, rašoma pranešime žiniasklaidai.

„Sprendimas atsisakyti asmenų aptarnavimo gyva eile Vilniaus skyriuje, kuris iki tol turėdavo atlaikyti milžiniškus klientų antplūdžius, buvo teisingas. Pastebėjome, jog išsilygino asmenų srautai, gerokai sumažėjo skundų, mažiau streso darbe patiria ir mūsų įstaigos darbuotojai, kurie iki tol nuolat turėdavo atlaikyti milžinišką psichologinį spaudimą“, – teigė Evelina Gudzinskaitė, Migracijos departamento direktorė.

Tikima, kad laukiančiųjų eilės neišaugs, mat klientų srautai bus paskirstyti tolygiai, atveriant papildomus vizitų rezervacijos langelius.

„Asmenų aptarnavimas iš anksto rezervavus laiką leis mums kur kas geriau prognozuoti ir valdyti klientų srautus, užtikrinti, kad kiekvienas asmuo paslaugą gaus rezervuotu laiku, o be rezervacijos atėję klientai neturės laukti eilėse keletą valandų. Be to, tokiu būdu normalizuosime Migracijos departamento specialistams tenkantį darbo krūvį. Tai leis išvengti dėl per didelio streso ir skubėjimo daromų klaidų, apsaugoti darbuotojus nuo dažnai nepagrįstai reiškiamų pretenzijų ir dėl to kylančios emocinės įtampos“, – komentavo E.Gudzinskaitė.