Terminuotųjų indėlių privalumai: kodėl neverta taupyti grynųjų pinigų?

Pagrindinė priežastis, kodėl verta rinktis terminuotąjį indėlį – palūkanų normos. Taupant grynuosius pinigus jų neįdarbinsite, tai reiškia, jog per laikotarpį, kuomet jūsų sutaupyta suma bus įnešta į terminuotąjį indėlį gausite tam tikrą sumą palūkanų, o grynais sutaupyta pinigų suma nepadidės savaime.

Terminuotasis indėlis pasižymi tuo, jog pasirenkate atitinkamą terminą bei pinigų sumą, kurią norite taupyti, o nuo tos sumos uždirbate su banku sutartą palūkanų normą. Tokio tipo indėlių palūkanos dažniausiai būna didesnės, nei taupomosios sąskaitos. Be to, terminuotieji indėliai siūlo fiksuotą palūkanų normą, todėl būsite tikri, jog gausite atitinkamą sumą, priešingai nei taupant grynus pinigus, kadangi, kokią sumą atsidėsite, priklausys nuo finansinės situacijos, tuometinių pirkinių, išlaidų ir pajamų.

Taip pat dėl didesnės palūkanų normos santaupos augs greičiau, todėl tai yra pravartu vartotojams, norintiems, kad pinigai nenuvertėtų, o jų grąža būtų aiški ir lengvai apskaičiuojama. Be to, kalbant apie saugumą, reikėtų nepamiršti ir to, kad indėliai dažniausiu atveju yra apdrausti, todėl, net ir bankrutavus bankui (nors tokia tikimybė yra itin maža) įneštos lėšos yra saugios.

Tuo tarpu, žvelgiant per šią perspektyvą, namuose laikomi grynieji pinigai siejasi su didesne rizika, tokia kaip vagystė ar praradimas dėl nenumatytų atvejų – įvairių nelaimių ir pan., todėl tai dar viena priežastis, kodėl terminuotasis indėlis tampa saugesniu ir patikimesniu variantu. Verta paminėti ir tai, kad grynųjų pinigų santaupos yra pakankamai lengvai prieinamos. Vienu atveju tai – privalumas, kitu – trūkumas. Jei esate žmogus, linkęs spontaniškai išleisti pinigus ir skolintis „iš savęs“, grynųjų pinigų santaupos gali greitai pasibaigti ir dar labiau paskatinti impulsyvias išlaidas.

Kuomet esate sudarę terminuoto indėlio sutartį, galite patobulėti ir ties finansiniu raštingumu, tai yra, piniginės grąžos numatymas gali padėti planuoti didesnius pirkinius ar kitas išlaidas, tačiau grynųjų pinigų taupymas, neturintis konkrečios ar griežtesnės struktūros gali priversti nukrypti nuo taupomojo tikslo.

Taigi, nepaisant to, kad dauguma žmonių yra pripratę prie taupymo grynaisiais, reikia įvertinti visas naudas bei grąžą. Terminuotieji indeliai, nuo grynųjų pinigų taupymo, išsiskiria didesnėmis palūkanų normomis, saugumu, patikimumu, sulaiko nuo impulsyvių išlaidų ir leidžia nustatyti tikslus bei atlikti finansiškai raštingus sprendimus. Todėl asmenims, norintiems maksimaliai padidinti savo santaupas ir sumažinti rizikas, pravartu pasirinkti terminuotuosius indėlius, kadangi būtent taip pinigai bus įdarbinti, todėl galėsite stebėti kaip jie auga ir planuoti savo išlaidas!