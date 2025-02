Neturėdamas kreditinės kortelės ne vienas sunkiai išsiverstų – papasakojo istoriją, kaip ji atsirado

Pirmoji kreditinė kortelė atsirado 1950 m., kai JAV finansinių paslaugų teikėjai „Diners Club“ išleido kortelę, skirtą restorano sąskaitoms apmokėti. Tai buvo nauja finansinė idėja, sugalvota vienos vakarienės metu, kai verslininkas Frankas McNamara pamiršo savo piniginę. Supratęs, kad daugelis žmonių galėtų atsidurti panašioje situacijoje, jis nusprendė sukurti sprendimą – kortelę, leidžiančią sumokėti už paslaugas ir atsiskaityti vėliau, rašoma „Luminor“ pranešime žiniasklaidai.

„Šis paprastas, bet revoliucinis sprendimas greitai išpopuliarėjo. Jis pakeitė požiūrį į atsiskaitymus ir finansinį valdymą – nuo grynųjų pinigų iki lankstesnio ir patogesnio mokėjimo būdo. Kreditinė kortelė tapo ne tik finansiniu įrankiu, bet ir galimybe gauti papildomo laiko, lanksčiau valdyti išlaidas ir net keliauti be didelio grynųjų pinigų kiekio“, – teigia A.Mincienė.

Lietuvoje pirmoji kredito kortelė buvo išleista 1993 m. tuometinio Vilniaus banko. Tai buvo „VISA Classic“ kortelė.

Kreditinės kortelės – tai ne tik galimybė atsiskaityti. Dabar jos siūlo ir daugybę privalumų, pritaikytų įvairiems poreikiams.

„Su kreditine kortele galime bet kada pasiskolinti, kadangi atsiskaityti už prekes ar paslaugas nereikia čia ir dabar, jei neturime tam galimybės. Daugelis kredito kortelių siūlo nemokamą skolinimosi laikotarpį, per kurį galite grąžinti kreditą be palūkanų. Tai reiškia, kad jei norite įsigyti brangesnį pirkinį, galite tai padaryti pasinaudodami kredito kortele ir iki kito mėnesio grąžinti sumą be palūkanų.

Taip pat kai kurios kortelės siūlo papildomas naudas, tokias kaip kelionių draudimas ar apsauga pirkiniams. Kai kuriais atvejais už kiekvieną išleistą eurą galite gauti ir atlygį ar lojalumo taškų“, – pasakoja A.Mincienė.

Be to, priduria ji, kortelė leidžia apsipirkti internetu ar naudotis paslaugomis visame pasaulyje, suteikdama galimybę išlaikyti kontrolę ir saugumą – atsiskaitymai jomis gali apsaugoti nuo vagysčių ir sukčiavimo.

Taigi, kreditinės kortelės šiandien prisitaiko prie įvairių gyvenimo būdų ir poreikių. Jos suteikia lankstumo – tinka tiek kasdienėms išlaidoms, tiek netikėtoms situacijoms, kai reikalingas papildomas finansinis rezervas. Būtent dėl to, pasak pašnekovės, jos tampa ne tik atsiskaitymo priemone, bet ir finansiniu pagalbininku, užtikrinančiu ramybę kasdieniame gyvenime. Vis dėlto svarbu nepamiršti, jog kredito kortelė drauge su plačiomis galimybėmis atneša ir tam tikrą papildomą atsakomybę – išnaudotą kreditą visuomet reikės padengti.