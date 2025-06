Greičiausiai to nė nežinojote – galima netekti teisės į mamadienį: paaiškino, kada taip nutinka

Tėvai, auginantys 2 vaikus iki 12 metų, gali pasinaudoti 1 papildoma poilsio diena per mėnesį. 2 papildomos poilsio dienos per mėnesį priklauso kiekvienam iš tėvų, auginančių 3 ir daugiau vaikų iki 12 metų.

Iš pirmo žvilgsnio, rodos, viskas paprasta. Tačiau keblumų kyla šeimai subyrėjus, kai vaikas lieka gyventi su vienu iš tėvų. Ar tokiu atveju tam, kuris gyvena atskirai ir kasdien neprižiūri vaiko, priklauso laisvos dienos? O kaip elgiamasi tokiu atveju, jei tikrasis tėvas ar motina atžalos nelanko, bet ja rūpinasi naujasis tėvo, su kuriuo gyvena vaikas, partneris? Ar galima jam perleisti tėvadienius?

Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) atstovai nurodė, kad Darbo kodekse numatyta, jog mamadienius ar tėvadienius gali gauti darbuotojai, auginantys vaiką (-us).

„Sąvoka „asmuo, auginantis vaiką (-us)“ yra vertinamoji, todėl kiekvienu individualiu atveju, nustatant jos prasmę, turi būti atsižvelgiama į konkrečias vaiko auginimo aplinkybes“, – portalui Lrytas komentavo VDI atstovai.

Jie priminė, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. išnagrinėjęs bylą nurodė, jog „vaiko auginimo sampratai būdingi nuolatinumo ir nepertraukiamumo aspektai. Šie aspektai visiškai realizuojami tik turint pastovų psichologinį ir socialinį kontaktą su vaiku“.

Todėl kiekvienu atveju darbdavys turi įvertinti, ar darbuotojas su vaiku palaiko nuolatinį nepertraukiamą ryšį. Taip pat įsitikinti, kad darbuotojas ne vien vykdo pareigą materialiai išlaikyti ir aprūpinti vaiką, bet ir visapusiškai aktyviai dalyvauja jo gyvenime.

Tai reiškia, kad kiekvienu individualiu atveju turėtų būti vertinama, kas faktiškai augina vaiką, pvz., vaiko tėtis ar mamos sugyventinis. Jeigu vaiko tėtis nors ir išsituokęs su mama faktiškai augina vaiką, t. y. aktyviai dalyvauja vaiko auginimo procese, tėčiui turėtų būti suteikiamas tėvadienis, nepaisant to, kad vaiko nuolatinė gyvenamoji vieta yra nustatyta su kitu tėvu.

Priešingu atveju, VDI specialistų teigimu, kai vaiko tėtis aktyviai nedalyvauja vaiko auginimo procese ir faktiškai vaiką augina mamos sugyventinis, tėvadieniu galėtų naudotis mamos sugyventinis, nepaisant to, kad nėra įvaikinęs vaiko.

Priminsime, kad tėvai, auginantys vaiką su negalia iki 18 metų, gali pasiimti po vieną papildomą poilsio dieną per mėnesį (arba sutrumpintą darbo laiką dviem valandomis per savaitę), o auginantys 2 vaikus iki 12 metų, kai vienas jų ar abu turi negalią, gali pasiimti 2 laisvas dienas per mėnesį (iki šiol buvo 1 d.) ir už tai gaus darbo užmokestį.

Be kita ko, kaip nurodo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, šis papildomas poilsio laikas visų tėvų gali būti panaudojamas ir kitaip, nei imant visą dieną. Pavyzdžiui, jeigu darbuotojui priklauso 1 papildoma poilsio diena, jis gali prašyti sutrumpinti darbo laiką 2 valandomis per savaitę.

Kitaip tariant, mama ar tėtis gali kiekvieną penktadienį ar kitą savaitės dieną dirbti 2 valandomis trumpiau. Jeigu darbuotojui priklauso 2 papildomos poilsio dienos per mėnesį, jis gali prašyti sutrumpinti darbo laiką 4 valandomis per savaitę. Vadinasi, kiekvieną penktadienį ar kitą savaitės dieną mama ar tėtis gali dirbti 4 valandomis trumpiau.