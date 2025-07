Siunčia žinią šio banko klientams – nuo lapkričio nemokamai galėsite išsigryninti daugiau pinigų

Daugiau naudų klientams

„Siekiame savo klientams pasiūlyti papildomų verčių už patrauklią kainą, todėl periodiškai peržiūrime teikiamas paslaugas ir jų sąlygas. Rudens pabaigoje įsigaliosiantys pokyčiai bus naudingiausi norintiems nemokamai išsigryninti didesnes pinigų sumas. Paslaugų plano „Patogu“ turėtojai per mėnesį be papildomo mokesčio galės išsiimti iki 800 Eur grynaisiais (šiuo metu – 580 Eur/mėn.) Nuo lapkričio bus dvigubai – iki 600 Eur per mėnesį – padidintas nemokamas grynųjų pinigų išėmimo limitas ir Jaunimo programos debeto kortelės „Mastercard WEB“ naudotojams. Taip pat daugiau privalumų įgis kredito kortelių savininkai“, – svarbiausius pokyčius, įsigaliosiančius nuo lapkričio, pristato „Swedbank“ Privačių klientų tarnybos vadovas Pavel Ladziato.

Pasak jo, kredito kortelių turėtojams pirkinių draudimo apsaugos terminas pailgės dvigubai ir galios metus. Taip pat bus įtrauktas renginių Lietuvoje draudimas ir internetu įsigytų pirkinių pristatymo apsauga. Tuo pat metu pasikeis ir kredito kortelių mėnesio administravimo mokesčiai.

Be to, atsižvelgiant į ženkliai augantį investuojančių šalies gyventojų skaičių, nuo birželio vidurio „Swedbank“ daugiau kaip trečdaliu sumažino 5 „Robur“ investicinių fondų valdymo mokesčius. Pasak P. Ladziato, šie fondai sulaukia didžiausio klientų susidomėjimo, nes net 80 proc. investuojančių per „Swedbank“ savo investiciniuose portfeliuose turi įsigiję „Robur“ fondų vienetų.

Didžiajai daliai privačių klientų paslaugų planų mokesčiai nesikeis

Nuo lapkričio keisis ir banko paslaugų planų pavadinimai bei jų mėnesio mokestis. „Swedbank“ planas „Patogu“ nuo lapkričio bus keičiamas į „Bazinį“, kuris kainuos 1,7 euro. Kitų paslaugų planų mokesčiai nesikeis. „Noriu pabrėžti, kad didžiajai daliai privačių klientų išlaikomi esami paslaugų planų įkainiai, pavyzdžiui, senjorams, jaunimui ar gaunantiems atlyginimą į sąskaitą „Swedbank“ ir kitiems. Kiekvieną banko klientą informuosime asmeniškai, ar jiems išliks tokie pat mokesčiai, ar keisis“, – sako P. Ladziato. Anot jo, artimiausiu metu klientams taip pat ketinama pristatyti daugiau paslaugų planų su papildomomis naudomis, iš kurių jie galės pasirinkti labiausiai atliepiantį poreikius

Klientai taip pat gali rinktis Lietuvos banko nustatytą pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą už 1 eurą.

Pokyčiai dėl draudžiamų ir aukštos rizikos šalių

„Swedbank“ nuo lapkričio nebevykdys mokėjimų iš verslo bei asmeninių gyventojų sąskaitų ir neįskaitys lėšų į jas, jei mokėjimai bus tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su draudžiamomis šalimis. Taip pat privatiems ir verslo klientams keisis įkainiai mokėjimams iš ir į aukštos rizikos šalis. Abu šalių sąrašus galima rasti „Swedbank“ interneto banke.

Tuo pat metu keisis ir įkainiai verslo klientams už grynųjų pinigų įmokėjimą, mokesčiai už banko pažymas bei papildomas, su pervedimais susijusias, paslaugas. Kaip konkrečiai keisis paslaugų sąlygos ir įkainiai, išsamiau galima susipažinti „Swedbank“ interneto banke.