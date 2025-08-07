Nuo penktadienio „Maximoje“ – „Didžiųjų nuolaidų dienos“: perpus pigiau apsipirksite ir vieno X parduotuvėse

Pigesnis pasiruošimas naujoms pradžioms
„Didžiųjų nuolaidų dienos“ – unikali proga sutaupyti papildant buitinės chemijos atsargas, įsigyti pamėgtų ar dar neatrastų kosmetikos priemonių, atnaujinti namų ūkio reikmenis, pasirūpinti augintinių poreikiais.
„Šios „Didžiųjų nuolaidų dienos“ pirkėjams puikiai pasitarnaus ruošiantis naujoms pradžioms. Pavyzdžiui, po atostogų į darbus ir mokslus grįžtantys „Maximos“ pirkėjai galės apsirūpinti būtiniausiais daiktais, o savarankišką gyvenimą pradedantys studentai – pigiau susikurti patogią buitį, įsigyti indų, maisto ruošimo reikmenų, patalynės, rankšluosčių, smulkios elektronikos“, – sako Snieguolė Valiaugaitė, laikinai einanti prekybos tinklo „Maxima“ Komunikacijos ir korporatyvinių reikalų direktorės pareigas.
Ir sostinėje, ir prie ežero – viską rasite net mažiausiose „Maximose“
„Didžiųjų nuolaidų dienos“ vyksta visame „Maximos“ tinkle, net ir mažiausiose, vieno X formato, parduotuvėse, kuriose galima taip pat rasti įvairų ne maisto prekių pasirinkimą.
„Vis dar nemaža dalis pirkėjų įsitikinę, kad šis pasiūlymas galioja tik didesnėse „Maximos“ parduotuvėse, tačiau net ir vieno X „Maximose“ jie gali rasti reikalingų daiktų įvairiose ne maisto prekių kategorijose. Todėl ir gyvenantieji mažuose miesteliuose, ir atostogaujantieji prie jūros ar ežerų gaus naudos iš „Didžiųjų nuolaidų dienų“, – atkreipia dėmesį S.Valiaugaitė.
Lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ duomenimis, per „Didžiųjų nuolaidų dienas“ pirkėjai graibsto buitinės chemijos priemones, tualetinį popierių ir popierinius rankšluosčius, šiukšlių maišus. Antra populiariausia prekių kategorija – kosmetika bei sveikatinimo prekės, o trečioje vietoje rikiuojasi namų ūkio bei automobilių priežiūros prekės.
„Pastebime, kad „Maximos“ pirkėjai pirmiausia skuba pasinaudoti nuolaida tiems daiktams, kuriuos naudoja kasdien, o išlaidos jiems sudaro nuolatinę pirkinių biudžeto dalį. Tai įvairūs buities reikmenys, popieriaus gaminiai, kosmetika. Toliau rikiuojasi prekės, kurios nėra tokios būtinos ar skubios, paprastai kainuoja daugiau – šio pasiūlymo metu „Maximos“ pirkėjai mato progą įsigyti brangesnių, galbūt anksčiau atidėliotų pirkinių už gerokai mažesnę kainą“, – pasakoja „Maximos“ atstovė.
Didesnės darbuotojų pajėgos
S.Valiaugaitė taip pat priduria, kad vykstant „Didžiųjų nuolaidų dienoms“, parduotuvėse natūraliai išauga klientų skaičius, norinčių pasinaudoti pasiūlymu ir galimybe sutaupyti. Kad išaugus lankytojų srautams pirkėjams apsipirkimas būtų kuo sklandesnis, nereikėtų per ilgai lūkuriuoti eilėse prie kasų, o lentynos būtų pilnos trokštamų įsigyti prekių, „Maxima“ deda papildomas pastangas ir pildosi didesnėmis darbuotojų pajėgomis.
Pirkėjų patogumui piko valandomis „Didžiųjų nuolaidų dienų“ metu veiks daugiau kasų, dirbs daugiau salės darbuotojų, kuriems talkins ir administracijoje įprastai dirbantys kolegos.
„Apie galimas ilgesnes eiles prie kasų visada iš anksto informuojame pirkėjus, prašome jų supratingumo bei patariame atvykti apsipirkti ne piko valandomis. Greičiau atsiskaityti norintys „Maximos“ pirkėjai galės rinktis savitarnos kasas arba savarankišką prekių skenavimą prekybos salėje su „Scan&Go“ technologija, kuri įdiegta dalyje didžiųjų „Maximos“ parduotuvių“, – primena S.Valiaugaitė.
Ką svarbu žinoti apie pasiūlymo sąlygas „Didžiųjų nuolaidų dienų“ metu?
„Didžiųjų nuolaidų dienų“ metu 50 proc. nuolaida suteikiama pirkėjams, perkantiems dvi ar daugiau skirtingų arba vienodų ne maisto prekių.
„Pavyzdžiui, norėdami gauti 50 proc. nuolaidą ne maisto prekėms, pirkėjai gali pirkti du identiškus kremus, ar du puodus, arba kremą ir puodą – visais šiais atvejais nuolaida bus pritaikyta. Taip pat, įsigyjamų prekių skaičius gali būti įvairus – lyginis ir nelyginis, svarbiausia kasoje nepamiršti, kad prekių turi būti daugiau nei viena“, – sako S.Valiaugaitė.
Prekėms, kurioms „Didžiųjų nuolaidų dienų“ metu jau yra taikomos kitos akcijos ar jos jau yra pažymėtos raudonomis kainų etiketėmis, 50 proc. nuolaida, perkant dvi ar daugiau ne maisto prekių, nesuteikiama. Tai galioja ir mėlynas kainų etiketes turinčioms prekėms, kurioms taikoma įprasta kaina su „Ačiū“ kortele. Daugiau apie „Didžiųjų nuolaidų dienas“ ir sąlygas rasite čia: https://www.maxima.lt/dnd.