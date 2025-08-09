Ką reikia žinoti perkant loftą, sodo namą ar kitą būstą: atsispindės mokesčiuose

Paskolą gauti gali būti sunkiau, bet bankai jau prisitaiko
Dažnas susivilioja žemesnėmis negyvenamojo NT kainomis, tačiau Edvard Arnatkevič, banko „Bigbank“ Santykių su klientais valdymo departamento Lietuvoje vadovas, pastebi, kad toks NT dažniausiai yra perkamas kaip investicija visų pirma dėl to, jog bankai reikalauja didesnio pradinio įnašo: „Šiuo metu rinkoje stebimas gerokai išaugęs paskolų netipiniam NT įsigyti poreikis. Finansavimo rinka atsako į šį poreikį nevienodai: kai kurios institucijos pradeda siūlyti lankstesnes sąlygas, reikalaujama tik 15 proc. įnašo, kaip ir gyvenamiesiems būstams, tačiau dalis bankų, perkant komercinio pobūdžio NT, gali reikalauti net 30 proc. turto vertės, nors perkant gyvenamąjį būstą paprastai užtenka ir 15 proc. įnašo.“
Taip yra todėl, kad bankai įsivertina papildomą riziką ir stengiasi ją sumažinti iki minimumo.
Be to, perkant tokį NT su paskola, galima tikėtis ir kiek didesnių palūkanų, nors paprastai pokytis nėra reikšmingas.
Verta prisiminti, kad 2024 m. lapkričio mėn. įsigaliojo reikalavimas, kuriuo be projekto leidžiama statyti tik iki 50 kv. m ploto sodo namą, nors iki šiol tokių namų dydis buvo ribojamas iki 80 kv. m, todėl tai buvo gana populiarus variantas. Vadinasi, tokių namų mažės, tačiau papildomi ribojimai NT vystytojams, kuriantiems projektus su viešbučių kambariais, kūrybinėmis dirbtuvėmis ar kitos paskirties NT, kol kas nėra taikomi, todėl tikimasi, kad tokių būstų paklausa augs ir toliau.
Galimi didesni mokesčiai už komunalines paslaugas
Gyvenamosios paskirties NT taikomi gana griežti reikalavimai dėl saulės šviesos, parkavimo vietų ir kitų aspektų, o negyvenamosios paskirties NT gali būti prastesnis apšiltinimas ar garso izoliacija, mažiau į vidų patenkančių tiesioginių saulės spindulių, numatomas mažesnis automobilių stovėjimo vietų skaičius.
Tiesa, naujai vystomuose tokio tipo būstuose šių problemų paprastai nėra. Kai kuriuose projektuose yra įrengiamos net vaikų žaidimo aikštelės, sporto aikštelės, kita gyventojams svarbi infrastruktūra. Be to, paprastai klientai žino, ką perka, pasiklausia ir pasitikrina tai, kas juos domina, susitaiko su kompromisais, todėl problemų kyla retai.
Vis dėlto verta žinoti, kad kai kurios savivaldybės taiko didesnį vandens tiekimo ir atliekų tvarkymo paslaugų tarifą negyvenamajam būstui, taip pat netaikomas lengvatinis 9 proc. PVM tarifas šilumai ir karštam vandeniui. Norint deklaruoti gyvenamąją vietą sodo namelyje ar poilsinės paskirties bute, reikia pakeisti paskirtį arba gauti savivaldybės pritarimą – tokia procedūra gali trukti 3–6 mėnesius.
Deja, būsto paskirtį pakeisti pavyksta ne visada: „Jeigu to nepadarė vystytojas, galima tikėtis, kad procesas bus ilgas, sudėtingas, brangus arba net neįmanomas. Tiesa, naujos statybos projektuose galimybės kiek platesnės – paprastai nebereikia investuoti į remontą ar patalpų atskyrimą, tereikia užpildyti prašymą, atnaujinti dokumentus“, – pasakoja E. Arnatkevič.
Galima sutaupyti iki 10 proc., bet pirkti reikėtų ne dėl to
Prieš priimant sprendimą, verta įvertinti ir vidutinės trukmės perspektyvą. Paprastai negyvenamosios paskirties NT gali kainuoti iki 10 proc. mažiau nei panašus gyvenamosios paskirties NT. Vis dėlto perkant negyvenamosios paskirties NT, teks apsvarstyti kiek daugiau būsto aspektų, o ir dalis sutaupytų pinigų nukeliaus mokesčiams ar ypatingiems būtent tokiam NT pritaikytiems sprendimams.
„Todėl negyvenamosios paskirties NT reikia rinktis tada, jeigu norisi būtent lofto, labai tenkina pastato vieta, nestandartiniai dizaino sprendimai ar kiti aspektai, kurie nėra susiję su kaina. Šiais laikais galima gauti finansavimą lanksčiomis sąlygomis ir tokiam NT, todėl tai neturėtų kelti sunkumų, tačiau reikia įsitikinti, kad tenkina visi tokio būsto aspektai“, – apibendrina E. Arnatkevič.
Prieš pasirašydami pirkimo–pardavimo sutartį, pasinaudokite nepriklausomų ekspertų paslaugomis: statinių technine apžiūra, teisininko konsultacija dėl paskirties keitimo ir mokesčių planavimo. Taip pat verta prisiminti, kad bent jau teoriškai patalpos privalo būti naudojamos pagal paskirtį, todėl, gyvenant negyvenamosios paskirties NT, gali būti skiriamos nemenkos baudos, nors realūs atvejai ir yra labai reti.
Negyvenamosios paskirties NT pasirinkimas turėtų būti nulemtas ne noro sutaupyti, o aiškios vizijos, kaip ir kam šios patalpos bus naudojamos. Jeigu galutinio naudojimo idėja atitinka jūsų gyvenimo būdą ar verslo planą, toks sprendimas gali pasiteisinti su kaupu.
