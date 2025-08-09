Vėl įspėja apie tiekėjų pranešimus dėl maisto kainų augimo: į akiratį pateko vaisiai ir uogos

Lietuviškas prekybos tinklas „Maxima“ jau nuo metų pradžios kiekvieną mėnesį dalinasi „Maximetro“ duomenimis, t. y. tiekėjų skaičiumi, siekiančių persiderėti prekių tiekimo kainas bei produktų kategorijomis, kurios dėl objektyvių priežasčių patiria didžiausią kainų spaudimą.
„Derybos dėl palankiausių tiekimo kainų – tai nuolatinis procesas ir kasdienė mūsų komandos veikla. Liepą pozityviai mus nuteikė, kad tiekėjų prašymų didinti tiekimo kainas fiksuota mažiau, iš dalies gal ir dėl to, kad tiekėjai atostogauja, tačiau svarbiausia – kol kas nematome naujų netikėtų veiksnių, kurie spaustų pirmo būtinumo prekių tiekimo kainas ar keltų papildomų iššūkių vietos gamintojams“, – situaciją komentuoja Marius Tilmantas, „Maximos“ Pirkimų departamento vadovas.
Gaminiai su mėsa, paštetai ir žuvys
Keletą mėnesių besitęsianti įtampa dėl įvairios šviežios mėsos žaliavų brangimo veikia inertiškai ir kilsteli vis naujų gamintojų sąnaudas. Liepą prekių tiekimo kainas daugiausiai prašė didinti mėsos užkandžių, įvairių paštetų, kulinarinių gaminių su mėsa gamintojai bei tiekėjai.
„Didžioji kreipimųsi banga dėl mėsos tiekimo kainų didinimo, ypač šviežios mėsos kategorijoje, jau nuslūgo – šioms prekėms šiuo metu nefiksuojame naujų prašymų. Tačiau gamintojai, kurių gaminiuose naudojama mėsa – užkandžių, paštetų, kulinarijos produktų – vis dar jaučia anksčiau brangusių žaliavų poveikį. Žaliavų kainų pokyčiai veikia inertiškai, išsitęsia laike ir skirtingu metu pasiekia skirtingus gamintojus. Vis dėlto svarbu pažymėti, kad naujų netikėtų veiksnių, galinčių dar labiau didinti spaudimą tiekimo kainoms, šiuo metu nematome“, – komentuoja M. Tilmantas.
Jis atkreipia dėmesį, kad sulaukta tiekimo kainų kėlimo žuvies produktų kategorijoje – gamintojai signalizuoja, kad rinkoje ūgtelėjo skumbrės, stintos, karšio ir strimelės žaliavos kainos.
Itališki konservai ir ispaniškos alyvuogės
Tuo metu iš Pietų Europos – ypač Italijos ir Ispanijos – atsklinda signalai apie brangsiančias konservuotų daržovių ir alyvuogių tiekimo kainas. Italų gamintojai jau dabar įspėja apie didėjančias sąnaudas, kurios susijusios su augančiomis ūkininkavimo išlaidomis: brangsta pipirai, grybai, artišokai, džiovinti pomidorai, kaparėliai – šios žaliavos naudojamos padažų, pesto ir daržovių mišinių gamyboje.
Apie itin sudėtingą derliaus situaciją praneša ir konservavimui naudojamų alyvuogių augintojai Ispanijoje: dėl ekstremalių karščių ir sausros pernai rudenį alyvuogių kiekis ir kokybė žymiai sumažėjo.
„Svarbu paminėti, kad iš Ispanijos sulaukiame ir gerų naujienų – pastaruoju metu fiksuojamas alyvuogių aliejaus tiekimo kainų mažėjimas. Nors pernai alyvuogių aliejaus tiekimo kainos buvo pasiekusios istorines aukštumas, šiemet gamintojai jas mažina, dėl geresnio aliejinių alyvuogių derliaus ir sukauptų atsargų“, – primena „Maximos“ Pirkimų departamento vadovas.
Abrikosai ir putojantis vynas
„Maximetro“ duomenimis, liepą buvo gauti ir keli pasikreipimai dėl didinamų kai kurių vaisių ir uogų tiekimo kainų, susijusių su prastu jų derliumi pietinėse šalyse.
Vaisių kategorijoje išsiskiria abrikosai – jų žaliava šiemet itin brangi. Turkijoje, kuri yra vienas pagrindinių abrikosų tiekėjų pasaulyje, 2025 m. balandį rytinius regionus nusiaubė netikėta šalna, sniegas ir šlapdriba – temperatūra vietomis krito iki 15 laipsnių šalčio. Dėl šių ekstremalių oro sąlygų beveik visas abrikosų derlius buvo sunaikintas dar žydėjimo metu.
„Tai sukelia tiekimo kainų šuolį visoje rinkoje ir, galimai, atsilieps visiems gaminiams su abrikosais – nuo džiovintų vaisių iki džemų“, – kalba M. Tilmantas.
Menkesnis derlius sukėlė iššūkių ir kitai produktų kategorijai – putojančiam vynui. Vynuogių augintojai iš Ispanijos Katalonijos regiono praneša, kad šiųmetis derlius buvo menkas: dėl sausros vynuogės sunoko mažesnės, o derlius siekė tik apie pusę įprasto kiekio.
„Vis dėlto gamintojai tvirtina, kad negausus derlius pasižymi išskirtine kokybe – uogos sukaupė daugiau skonio koncentracijos“, – „Maximos“ Pirkimų departamento vadovas M. Tilmantas.