Imantieji paskolą daro nedovanotiną klaidą – patarė, kaip ženkliai sumažinti kainą, kurią mokėsite

Ekspertas atkreipia dėmesį, kad visgi labiausiai skolindamiesi pralaimi tie, kurie apsiriboja tik vieno banko pasiūlymu.
„Tingėjimas palyginti bent kelis skirtingus variantus paprastai reiškia permokėjimą už paskolą. Pasiūlymų reikėtų turėti mažiausiai penkis – iš skirtingų bankų ar kredito unijų. Tik turėdami alternatyvų galite įvertinti realią rinkos situaciją ir turėti rimtų argumentų deryboms“, – sako J.Brazaitis.
Tokiu atveju būsite geriau pasiruošę kalbėtis su galimais skolintojais ir padaryti galutinį sprendimą.
Ką svarbu įvertinti?
Imantys paskolą paprastai nesureikšmina papildomų sąlygų, kuriomis bankas pasiruošęs paskolinti reikiamą pinigų sumą. Tačiau papildomos sąlygos paprastai reiškia papildomas išlaidas, kurios gali ženkliai padidinti bendrą paskolos kainą. Viena dažniausių sąlygų – įpareigojimas apdrausti turtą, kuriam imama paskola.
„Įsivaizduokime, paskolos gavėjas perka automobilį „Tesla“, kurio vertė siekia apie 60 tūkst. eurų, ir yra būtina sąlyga įsigyti kasko draudimą. Tokio draudimo metinė kaina gali siekti apie 3 tūkst. eurų. Jaunam vairuotojui, turinčiam mažą vairavimo stažą, ši suma gali būti dar didesnė. Todėl, vertinant paskolos naštą, būtina įvertinti ir šias papildomas išlaidas“, – pabrėžia ekspertas.
Galutinę paskolos kainą gali padidinti ir paskolos sutarties sudarymo mokestis. Skirtingos finansų įstaigos taiko skirtingus tokių mokesčių dydžius, todėl šiuos aspektus verta pasitikrinti iš anksto.
„Svarbu vertinti visą paskolos pasiūlymo kontekstą – nuo bazinių sąlygų, galimybės paskolą grąžinti anksčiau laiko iki papildomų išlaidų, kurios gali priklausyti nuo pasirinktos paskolos rūšies, sumos ar net kliento profilio“, – pažymi J.Brazaitis.
Ilgesnis terminas – didesnė kaina
Dar vienas svarbus elementas, darantis įtaką bendrai paskolos kainai, – jos grąžinimo laikotarpis. Nors ilgesnis terminas gali reikšti mažesnes mėnesines įmokas, bendra per visą laikotarpį sumokėta suma gali būti reikšmingai didesnė, nei grąžinant paskolą trumpesniu laikotarpiu.
„Galutinė suma, kurią sumokėsite už tą patį būstą, gali pastebimai skirtis. Visuomet verta paskaičiuoti, kiek paskola kainuos galutiniame taške“, – aiškina finansų ekspertas J.Brazaitis.
Kai kurie skolininkai tikisi, kad laikui bėgant infliacija „suvalgys“ paskolos vertę – suma liks ta pati, bet dėl mažėjančios pinigų perkamosios galios ji taps lengviau pakeliama. Vis dėlto infliacija yra sunkiai prognozuojama, tad remtis vien šiuo argumentu – rizikinga.
Grąžinimo tipai: anuitetas ar linijinis?
Renkantis paskolos modelį svarbu įvertinti savo finansinius planus. Anuitetinis grąžinimas reiškia vienodas mėnesines įmokas visą paskolos laikotarpį. Tai patogu planuojant biudžetą, nes suma išlieka stabili, tačiau bendra per laikotarpį sumokėta palūkanų suma bus didesnė.
Linijinis grąžinimas, priešingai – prasideda didesnėmis įmokomis, kurios nuosekliai mažėja. Nors pradžioje toks būdas gali būti finansiškai sunkesnis, iš viso palūkanų sumokama mažiau.
„Taip yra todėl, kad palūkanos skaičiuojamos nuo mažėjančios paskolos likučio sumos. Kuo greičiau mažėja pagrindinė skola, tuo mažesnės tampa palūkanos. Todėl linijinis grąžinimas dažniausiai leidžia sutaupyti ilgalaikėje perspektyvoje, nors pradžioje mėnesinės įmokos ir gali būti didesnės“, – dėmesį atkreipia J.Brazaitis.
Anot jo, prieš imant paskolą svarbiausia skirti laiko kelių bankų bei kredito unijų pasiūlymų palyginimui ir nebijoti derėtis.