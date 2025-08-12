Mėsą pirkęs ukmergiškis nenutuokė, kuo viskas baigsis – teko kreiptis į policiją

Socialinio tinklo „Facebook“ grupėje „Ukmergės turgelis“ ukmergiškis radęs skelbimą, kurį paskelbė profilis „Naminiai konservai“, nieko blogo neįtardamas užsisakė mėsos konservų. Jis su tariamu pardavėju susisiekė telefonu, vėliau pateikė užsakymą – 25 vnt. stiklainių įvairių konservų.
Į nurodytą gavėjo sąskaitą gyventojas pervedė 125 Eur. Tačiau užsakytų prekių jis taip ir negavo. Po to minėtas „Facebook“ profilis tapo nepasiekiamas, galiausiai „pardavėjas“ užblokavo pirkėją.
Jam nieko kito neliko kaip tik kreiptis į Ukmergės rajono policiją.
„Primename gyventojams būti itin atsargiems perkant prekes socialiniuose tinkluose, ypač iš nepažįstamų asmenų“, – gyventojus įspėja Ukmergės rajono policijos komisariato pareigūnai.
Jie gyventojams rekomenduoja tikrinti pardavėjų patikimumą, jei nėra garantijų – nepervesti pinigų avansu, saugoti mokėjimų įrodymus, apgavystės atveju nedelsiant kreiptis į policiją.