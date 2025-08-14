Žolinė Palangoje sprogdina kainomis: už dvi naktis – nuo pusšešto šimto iki dviejų tūkstančių eurų

Kaip ir įprastai, kainas lemia daugybė veiksnių – atstumas iki jūros ar miesto centro, būsto dydis, įrengti patogumai.
Gali tekti sumokėti ir ne vieną tūkstantį
Paieškojus nakvynės iki 3 kilometrų nuo jūros atstumu, kainos už dvi naktis (penktadienis- sekmadienis) dviem asmenims svyruoja nuo 548 eurų iki 2364 eurų. Kai kurie pasiūlymai, ryte dar buvę prieinami – popiet jau yra užsakyti.
Pavyzdžiui, 50 kv. m apartamentai su visais patogumais gali kainuoti 1078 eurus, o 35 kv. m vieno miegamojo apartamentai su privačia virtuve, balkonu ir vaizdu į sodą – 1008 eurus.
Norintiems daugiau erdvės siūlomas visas namas maždaug už 3 km nuo miesto centro už 1248 eurus. Čia įrengta virtuvė, keli miegamieji, lauko terasa ir kepsninė.
Brangiausias pasiūlymas, kai už dvi naktis tektų palikti net virš dviejų tūkstančių eurų – 170 kv. m dviejų miegamųjų apartamentai su terasa, balkonu, vaizdu į vidinį kiemą. Taip pat yra virtuvė, skalbimo mašina ir kiti namų apyvokos reikmenys.
Užsisakius pigiausią iš likusių variantų – beveik pusšešto šimto eurų kainuojantį 20 kv. m. ploto studijos tipo numerį su balkonu, bus galima mėgautis atskiru baseinu ir sauna. Čia taip pat yra virtuvėlė, veikia oro kondicionierius.
Su augintiniais apsistoti nepavyks, taip pat ir pusryčiai nė viename iš pasiūlymų nėra įskaičiuoti – nepaisant to, ar valdoma privatus nuomotojo, ar tai yra viešbutis.
Miesto mokesčio – 8 eurų – papildomai mokėti jau nereikia niekur, visais atvejais nurodyta galutinė kaina. Automobilio vieta dažniausiai suteikiama nemokamai, tačiau kai kur gali reikėti rezervacijos ar net 5 eurų už parą mokesčio.
„Airbnb“ – vos du variantai
Populiarioje nuomos platformoje „Airbnb“ Žolinės savaitgaliui likę tik du būstai.
Arčiau miesto centro esantis dviejų miegamųjų butas su keturiomis lovomis ir dviem vonios kambariais, dviems žmonėms kainuoja 469 eurus. Veikia Wi-Fi, yra televizorius, automobilio stovėjimo vieta už papildomą mokestį.
Kitas variantas – kambarys mansardoje, privačiame name, nuo pajūrio nutolęs 25–30 minučių pėsčiomis.
Čia savaitgalis kainuotų 232 eurus. Virtuve dalijama su šeimininkais, vonios kambariu – galimai su kitais svečiais. Yra vieta automobiliui ir dviračiams.
Verslininkai nusiteikę optimistiškai
Palangos viešbučių ir restoranų asociacijos (PVRA) prezidentė Laura Taučiūtė sako, kad ilgajam savaitgaliui visi nusiteikę pozityviai.
„Turbūt suvažiuos visa Lietuva į Palangą. Kaip mes su viešbučiais dabar juokaujam, jei pastatytume dar tris aukštus vis tiek išlaikytume potencialą – skambučių yra begalė, užimtumas didžiojoje dalyje yra 100 procentų“, – džiaugiasi L.Taučiūtė.
Miesto verslininkai jau laukia atvykstančių svečių, todėl pajėgumų pašnekovės teigimu, nepritūks – nemažai savininkų ir patys planuoja stoti greta darbuotojų.
„Turime antplūdį – restoranai, viešbučiai ruošiasi, stiprina pajėgas ir su dažiausia šypsena jau laukiame kiekvieno atvykstančio į Palangą“, – pasakoja L.Taučiūtė.
Žolinės savaitgalį užimtumas esą panašus visuomet.
„Šią savaitę taip pat vyksta nuostabus parko festivalis, žmonės važiavo ir dėl to“, – sako PVRA prezidentė.
Apie 50–60 procentų rezervacijų jau buvo pateikta iš anksto, o likus maždaug dešimčiai dienų, užsakymai labai suintensyvėjo.
„Bet to reikėjo tikėtis – tai yra ilgasis savaitgalis, fantastiškas oras, žmonės yra išsiilgę saulėtos Palangos.
Labai džiaugiamės, kad miestas bus pilnas nuostabių svečių, mėgausimės Žoline, džiaugsimės laisva diena ir mini atostogomis“, – teigia L.Taučiūtė.
Palangailgasis savaitgalisVasara
Rodyti daugiau žymių