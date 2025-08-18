Pribloškė kaina į žinomo atlikėjo koncertą: „Ar lietuviai jau tokie turtingi?“

Prašė įspūdingos kainos
Į Lrytas redakciją kreipėsi skaitytoja Laura, planavusi apsilankyti koncerte, tačiau ieškodama bilietų pamatė ją nustebinusias kainas, kurios siekė kiek daugiau nei 600 Eur. „Kas į tą kainą įeina? Ar lietuviai jau tokie turtingi?“, – klausia moteris.
Nuo vasario mėnesio antros pusės parduodami bilietai dar nesibaigė, tačiau patys pigiausi – jau senokai iššluoti. Šiuo metu mažiausia bilieto kaina prasideda nuo 90,70 eurų, o brangiausi siūlomi už 405,70 eurus.
Skaitytojai kreipusis, praėjusią savaitę, dar buvo galima pastebėti, kad bilietus už 650,70 eurų dar buvo galima įsigyti, tačiau dabar, likus savaitei iki renginio, bilietai tokiomis kainomis jau nebeegzistuoja.
Kaip teigia koncerto organizatoriai, VIP paketai yra išimti iš prekybos neribotam laikui – norima suskaičiuoti ir įvertinti kiek jų dar liko.
Anot koncertus Lietuvoje organizuojančios „Live Nation Lietuva“ atstovo Pauliaus Butėno, „VIP paketai suteikia papildomų naudų, pavyzdžiui, ankstyvą patekimą ar dovanų paketą, bet tai nėra visiškai atskira renginio vieta nuo kitų žiūrovų, išskyrus fanų zonos ribas“.
Kainas augina infrastruktūra
Kaip aiškina P.Butėnas, gerėjančios sąlygos leidžia įvykti didesniems renginiams, o aptarnavimo kokybė prisideda prie to, kad renginių kainos tampa vis labiau panašios į taikomas kitose šalyse.
„Pastaraisiais metais, ypač po Dariaus ir Girėno stadiono atidarymo, tarptautinių atlikėjų koncertų bilietų kainos artėja prie kitų Europos miestų lygio. Tai lemia aukštos kokybės infrastruktūra, galimybė aptarnauti dideles auditorijas – atlikėjų turai dažnai nustato panašias kainas visose šalyse. Lietuva vis labiau įsitvirtina, kaip didžiųjų renginių šalis Europos žemėlapyje, todėl tokia kainodara jau tampa norma“.
Europoje bus surengta 11 koncertų – daugeliu atveju, šio pasirodymo bilietų kainos kituose didžiuosiuose miestuose yra gana panašios į Kauno. Prancūzijos sostinėje Post Malone pamatyti galima sumokant nuo 62,00 iki 139,00 eurų.
„Bilietų kainas paprastai nustato atlikėjo vadybos komanda remdamasi turo kainodaros strategija. Vietiniai organizatoriai adaptuoja kainas pagal vietos sąlygas, nuomos kaštus ir paklausą, o bilietų platintojas tik įgyvendina pardavimo procesą, bet kainos nenustato“, – apie kainodaros parinkimo procesą pasakoja P.Butėnas.
VIP paketai, tokie kaip šiame renginyje siūlomi „DELUXE BIG ASS LOUNGE VIP PACKAGE“ parduodami ne visuomet – toks sprendimas esą priimamas atlikėjo turo komandos.
Kas „įeina“ į 650 Eur bilietą
Brangiausias VIP paketas, kaip rašoma bilietai.lt puslapyje, kainuoja beveik pusseptinto šimto eurų.
DELUXE BIG ASS LOUNGE VIP PACKAGE 650,7 Eur (116 ir 125 sektoriai):
– Vienas sėdimas pirmo aukšto rezervuotas bilietas
– Atvykite į renginio vietą ir iš jos turėdami 50 € „Uber“ kuponą
– galimybė lankytis prieš pasirodymą esančiame „BIG ASS VIP Lounge“, kuriame yra: **
– baro užkandžiai ir du (2) gėrimų kupona teminiams kokteiliams***
– Galimybė naudotis „Photo Booth“, žaidimai ir dar daugiau!
– DJ groja kuruojamą mėgstamiausių Post Malone hitų sąrašą
– Post Malone VIP dovana
– Išskirtinė Post Malone VIP dovana
– VIP Lounge laminatas
– Galimybė įsigyti atlikėjo atributiką prieš pasirodymą (jei yra)
– Registracija
– VIP koordinatorius renginio vietoje
** Atlikėjas nedalyvauja
***Taikomi vietiniai alkoholinių gėrimų įstatymai.
Už pigiausią variantą mokėti reikėtų beveik tris šimtus eurų.
BIG ASS EARLY ENTRY GA VIP PACKAGE 283,2 Eur (Stovimas A sektorius):
– Vienas bendrojo įėjimo stovimas bilietas
– Ankstyvas įėjimas į stovimą sektorių
-„Post Malone VIP“ dovana
– Atminimo VIP laminatas
– Galimybė įsigyti atlikėjo atributiką prieš pasirodymą (jei yra)
– Registracija
– VIP koordinatorius renginio vietoje
