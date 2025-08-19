Vieno banko klientams – puokštė pokyčių: bus didinami ir kai kurių paslaugų įkainiai

Bus atnaujinami kasdienių banko paslaugų planų pavadinimus. Pavyzdžiui, kasdien reikalingų banko paslaugų planas „Patogu“ taps „Bazinis“.
Taip pat pranešama, kad bus didinami nemokamo pinigų išgryninimo limitai debeto kortelėms.
Klientams bus atnaujinami šie įkainiai:
- Didės nemokamas grynųjų pinigų išėmimo limitas debeto kortele paslaugų plano „Patogu“ (bus „Bazinis“) turėtojams – iki 800 Eur/mėn. (šiuo metu – 580 Eur/mėn.);
- Tais atvejais, jei klientai išsigrynintų nemokamą mėnesio limitą viršijančią sumą arba neturi paslaugų plano su nemokamu limitu, jiems galios bendruosiuose įkainiuose nurodytas mokestis. Taip pat keisis kai kurie kiti su grynųjų išėmimu susiję mokesčiai;
- Keisis Klasikinės kredito kortelės administravimo mokestis – į 2 Eur/mėn. (šiuo metu – 1,44 Eur/mėn.);
- Keisis Auksinės kredito kortelės administravimo mokestis – į 5 Eur/mėn. (šiuo metu – 3,47 Eur/mėn.);
- Keisis tarptautinių pervedimų, vykdomų į ir gautų iš aukštos rizikos šalių, įkainiai. Kadangi mokestis nuskaičiuojamas automatiškai atliekant bei įskaitant minėtus pervedimus, klientams reikėtų įsitikinti, kad jų sąskaitoje tuo metu būtų pakankamas lėšų likutis.
Bus atnaujinamos ir kai kurios paslaugų sąlygos:
- Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos – jose bus numatyta, kad nebus vykdomi mokėjimai, o lėšos – neįskaitomos į sąskaitą – jei mokėjimai bus tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su draudžiamomis šalimis.
- Prailginami Klasikinės, Auksinės ir „Platinum“ kredito kortelių pirkinių draudimo laikotarpį – iki 365 dienų (šiuo metu – 180 dienų). Taip pat pridedama internetu įsigytų pirkinių pristatymo apsaugą ir bilietų į renginius Lietuvoje draudimą.