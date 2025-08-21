Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
VerslasMano pinigai

Įspėja gyventojus apie naujus sukčių metodus – apsimeta „Sodros“ darbuotojais

2025 m. rugpjūčio 21 d. 14:26
Gyventojai pranešė apie naujus sukčiavimo atvejus – žmonėms skambinama apsimetant „Sodros“ darbuotojais.
Daugiau nuotraukų (2)
Sukčiai, siekdami išvilioti asmens duomenis, pasitelkia įvairius scenarijus. Šią savaitę skambinusieji teigė, esą atsirado mokamos „Sodros“ paslaugos ir žadėjo suteikti nuolaidas už naudojimąsi jomis, teigiama „Sodros“ pranešime žiniasklaidai. 
Svarbu prisiminti, kad visos „Sodros“ teikiamos paslaugos yra nemokamos, o socialinio draudimo įmokų dydžius nustato įstatymai. „Sodros“ darbuotojai niekada neprašo telefonu pateikti asmens duomenų – tokių kaip asmens kodo, prisijungimo prie banko ar el. parašo priemonių.
Jei sulaukėte įtartino skambučio:
  • nedelsdami padėkite ragelį;
  • neatskleiskite jokių asmens ar finansinių duomenų;
  • neatidarykite atsiųstų nuorodų ir neapsilankykite sukčių nurodytose svetainėse;
  • patys perskambinkite „Sodrai“ oficialiu numeriu +370 5 250 0883 arba parašykite el. paštu info@sodra.lt;
  • visada tikrinkite informaciją tik savo asmeninėje „Sodros“ paskyroje gyventojui ar draudėjui, prie kurios jungiamasi saugiu būdu – naudojant elektroninę bankininkystę ar el. parašą.
Apie visus bandymus sukčiauti kviečiame pranešti „Sodrai“.
Sodra

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.