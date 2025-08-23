Orai
2025 m. rugpjūčio 23 d. 18:55
Tik per atsitiktinumą daugiavaikė šeima neliko tuščiomis: situacija buvo labai rimta, o iš „Revolut“ reikėjo tiek nedaug
23,97 euro skola pakišo koją daugiavaikei šeimai gauti būsto paskolą. Čia esminis momentas – skola kabėjo tik duomenų bazėje, iš tiesų jokio įsiskolinimo nebuvo.
Revolut
Skola
būsto paskola
