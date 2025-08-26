Užsimojo didinti vaikų išlaikymo išmoką: aiškina, kam ir kiek ji augtų

Šį siūlymą SADM teikia siekdama suteikti didesnę finansinę paramą šeimoms bei mažinti vaikų skurdo riziką. Nuo 2026 m. sausio 1 d. ministerija siūlo padidinti vaikų išlaikymo išmokų, mokamų pagal Vaikų išlaikymo išmokų įstatymą, dydį nuo 1,8 bazinės socialinės išmokos (BSI) iki 2,5 BSI.
Nuo 2025 m. sausio 1 d. maksimali išmoka yra 126 eurai per mėnesį (BSI – 70 eur). Padidinus išmokos dydį iki 2,5 BSI, maksimali išmoka siektų 185 eurus.
Vaiko išlaikymo išmoka mokama tada, kai vienas iš tėvų pagal teismo sprendimą nemoka vaiko išlaikymo (alimentų).
Pasiteiravus, kiek valstybės biudžetui tai kainuos papildomų lėšų, ministerija nurodo, kad Lietuvos 2026–2028 metų biudžeto patvirtinimo įstatyme vaikų išlaikymo išmokoms mokėti 2026 metais suplanuota 25 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų.
Pritarus įstatymo projektu teikiamam siūlymui ir padidinus vaikų išlaikymo išmokos dydį, SADM preliminariais skaičiavimais, iš valstybės biudžeto 2026 ir vėlesniais metais kasmet papildomai reiktų skirti apie 10,7 mln. eurų.
„Sodros“ duomenimis, rugpjūtį šias išmokas gavo apie 17 tūkst. gyventojų. Vidutinis jos dydis – 121 euras.
Ministerijos teikiamoms pataisoms turės pritarti Vyriausybė, o vėliau jas svarstys ir Seimas.