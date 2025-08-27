Siekiant užtikrinti, kad garbaus amžiaus sulaukę vilniečiai galėtų patogiai gauti jiems reikalingą piniginę socialinę paramą, jiems skirta nauja paslauga – proaktyvus informavimas telefonu apie kompensacijų teikimo laikotarpio pabaigą ir galimybę užsakyti paslaugos pratęsimą pokalbio metu.
Senjorams nereikės laukti eilėse
Prašymų dėl šildymo kompensacijų teikimo laikotarpis prasideda rugsėjį ir tęsiasi iki kitų metų gegužės. Nors prašymą kompensacijai gauti galima pateikti ir internetu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS), daugybė žmonių, ypač vyresnio amžiaus, kurie nesinaudoja kompiuteriu, neturi el. bankininkystės ar mobiliojo parašo, kasmet rudens pradžioje atskuba į savivaldybės Klientų aptarnavimo centrą.
„Kasmet rugsėjo pradžioje visiems suskubus teikti prašymus, Savivaldybėje nusidriekia eilės – per dieną sulaukiama arti pusantro šimto besikreipiančiųjų dėl kompensacijų, o bendras klientų srautas būna dar didesnis. Senjorams toks laukimas sukelia didelių nepatogumų, todėl naujoji paslauga leis jiems užsakyti kompensacijų teikimą telefonu. Automatiniai skambučiai bus teikiami skirtingomis kalbomis, o visas procesas užtruks apie 3 minutes“, – sako Vilniaus miesto vicemerė Simona Bieliūnė.
Proaktyvaus kompensacijų teikimo paslauga tiek padės mažinti besikreipiančiųjų kontaktiniu būdu į Klientų aptarnavimo centrą skaičių, tiek užtikrins greitesnį kliento teisės į kompensacijas nustatymą tikslinei senjorų amžiaus grupei.
Proaktyvus autovedlys – kaip jis veikia?
Proaktyvaus autovedlio paslauga vilniečiams bus teikiama lietuvių, rusų, lenkų ir anglų kalbomis. Automatinių skambučių kiekvieno einamojo mėnesio pabaigoje sulauks tik tie senjorai, kuriems baigėsi kompensacijų teikimo laikotarpis.
Išklausius informaciją apie jiems skirtų kompensacijų teikimą, klientams reikės save autentifikuoti suvedant 4 paskutinius asmens kodo skaičius.
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyriaus vedėja Ieva Paberžienė pabrėžia, kad tai yra visiškai saugu: „Skambučiai bus vykdomi pagal tikslų paramos gavėjų sąrašą, todėl sistema atpažįsta kliento tel. numerį ir susieja jį su kitais asmens duomenimis. Jei suvesti asmens kodo skaičiai nesutaps su esančiais sistemoje, klientas bus apie tai informuotas“.
Toliau skambučio metu klientas galės užsisakyti pažymą dėl kredito ir palūkanų apmokėjimo, jei daugiabutis, kuriame gyvena, yra renovuojamas, bei turės pateikti informaciją apie finansinį turtą. Skambučio pabaigoje proaktyvus autovedlys informuos senjorą apie sėkmingą paslaugos užsakymą ir paprašys įvertinti paslaugos užsakymo sudėtingumą. Prireikus papildomų duomenų ar dokumentų su gyventojais susisieks Savivaldybės darbuotojai.
Sėkmingai naudojasi autovedlio paslauga
Praėjusiais metais dėl būsto šildymo kompensacijų kreipėsi per 41 tūkst. vilniečių, iš kurių apie 20 tūkst. tai padarė naudodamiesi autovedliu.
Autovedlys – tai 2022-ųjų rudenį Vilniaus miesto savivaldybės pristatyta savarankiško prašymo teikimo telefonu paslauga. Gyventojai gali bet kuriuo jiems patogiu paros ir savaitės metu pateikti prašymą dėl būsto šildymo ir vandens kompensacijų bei socialinės pašalpos ar prasitęsti šios paramos gavimą.
2024–2025 m. šildymo sezono duomenimis, net 63 proc. autovedliu pasinaudojusių klientų yra sulaukę 65 metų amžiaus ar vyresni. Klientai paslaugą vertina 4,65 balais iš 5.
S. Bieliūnės teigimu, didelis paslauga besinaudojančių klientų procentas rodo augantį jų pasitikėjimą technologijomis ir palankų požiūrį į dalykus, kurie padeda sutaupyti laiko tvarkant kasdienius reikalus.
Kompensacija už šildymąVilniaus miesto savivaldybėsenjorai
