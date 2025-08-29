Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
„Sodra“ pranešė, kada rugsėjį laukti išmokų ir pensijų

2025 m. rugpjūčio 29 d. 14:04
Lrytas.lt
„Sodra“ paskelbė kalendorių, kada rugsėjo mėnesį gyventojams bus mokamos pensijos ir išmokos: vaiko priežiūros, nedarbo, šalpos, ligos, motinystės ir kitos.
Teigiama, kad vaiko priežiūros išmokos bus išmokėtas rugsėjo 15 dieną, o nedarbo turėtų būti išmokėtos rugsėjo 19 dieną. 
Taip pat vaiko išlaikymo išmokas planuojama sumokėti rugsėjo 25 dieną. 
Šalpos pensijos per kredito įstaigas turėtų būti išmokėtos rugsėjo 12 dieną, o į namus pristatomos nuo rugsėjo 10 iki 26 dienos. Jų atsiėmimas „Lietuvos pašto“ skyriuose taip pat galimas tomis pačiomis minėtomis datomis. 
Pensijų anuitetai turėtų būti išmokėti rugsėjo 26 dieną, o išankstinės senatvės pensijos rugsėjo 19 dieną.
