„Sodra“ pranešė, kada rugsėjį laukti išmokų ir pensijų

Teigiama, kad vaiko priežiūros išmokos bus išmokėtas rugsėjo 15 dieną, o nedarbo turėtų būti išmokėtos rugsėjo 19 dieną.
Taip pat vaiko išlaikymo išmokas planuojama sumokėti rugsėjo 25 dieną.
Šalpos pensijos per kredito įstaigas turėtų būti išmokėtos rugsėjo 12 dieną, o į namus pristatomos nuo rugsėjo 10 iki 26 dienos. Jų atsiėmimas „Lietuvos pašto“ skyriuose taip pat galimas tomis pačiomis minėtomis datomis.
Pensijų anuitetai turėtų būti išmokėti rugsėjo 26 dieną, o išankstinės senatvės pensijos rugsėjo 19 dieną.