Paskutinę vasaros dieną sostinėje prognozuojamas vandens suvartojimo rekordas: tendencija stebima daugiau nei du dešimtmečius

Didžiausia šalies vandentvarkos bendrovė „Vilniaus vandenys“ prognozuoja, kad Vilniaus gyventojai ateinantį sekmadienį, rugpjūčio 31-ąją, pasieks šių metų vandens vartojimo rekordą, rašoma pranešime žiniasklaidai. Drąsią prognozę pateikti leidžia daugiau nei du dešimtmečius kasmet matoma tendencija – dieną prieš naujų mokslo metų pradžią sostinės gyventojai skalbdamiesi, tvarkydamiesi namus vandens išleidžia daugiau nei per didžiuosius vasaros karščius.