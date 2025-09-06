Istorinis susitarimas: DI įmonė „Anthropic“ sutiko knygų autoriams sumokėti bent 1,5 mlrd. dolerių

Susitarimas yra atsakas į ieškinį, kuriame teigiama, kad „Anthropic“ naudojo apie 500 tūkst. knygų ir kitų tekstų iš dviejų autorių teises pažeidžiančių internetinių duomenų bazių savo dirbtinio intelekto pokalbių robotui „Claude“ mokyti.
Pagal susitarimą už kiekvieną taip panaudotą kūrinį būtų sumokėta maždaug 3 tūkst. JAV dolerių (2,56 tūkst. eurų).
Ieškovai su siūlymu sutiko, tačiau šis įsigalios tik po to, kai susitarimą patvirtins San Francisko teismo pirmininkas.
„Jei bus patvirtintas, šis kertinis susitarimas bus stambiausias žinomas autorių teisių atkūrimo atvejis istorijoje, didesnis už bet kokį kitą autorių teisių kolektyvinį ieškinį ar bet kokią individualią autorių teisių bylą, kuri buvo nagrinėjama iki galutinio sprendimo“, – teigiama sprendime.
„Anthropic“ šiuo susitarimu tikisi išvengti teismo proceso, kuriame startuoliui gali grėsti išgirsti sprendimą atlyginti žymiai didesnę žalą.
„Claude“ yra vienas sėkmingiausių „OpenAI“ populiariosios pokalbių programos „ChatGPT“ konkurentų.
Dirbtinio intelekto (DI) programos gauna milžinišką informacijos kiekį, kad galėtų pateikti kuo prasmingesnius atsakymus į naudotojų užklausas, tačiau kyla klausimų, ar už duomenų naudojimą turėtų būti atlyginama.
San Francisko byloje teisėjas nusprendė, kad „Anthropic“ naudojami autorių teisių saugomi tekstai gali būti laikomi „sąžiningo naudojimo“ principu, nes taip sukuriama kažkas naujo.
Tačiau šitai netaikoma atsisiuntimui iš dviejų bibliotekų – „Library Genesis“ ir „Pirate Library Mirror“, mat šios buvo sukurtos neteisėtai.
Teisėjas priėjo išvadą, kad „Anthropic“ žinojo faktą, jog duomenų bazės buvo sukurtos neteisėtai. Tai reiškia, kad teismo proceso metu galėjo būti priteista iki 150 tūkst. JAV dolerių bauda už kiekvieną knygą, todėl įmonė buvo įsprausta į kampą ieškoti susitarimo.